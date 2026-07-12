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Da li je ovo najgluplje isključenje na SP? Embolo dobio crveni karton za nevjerovatnu stvar

Da li je ovo najgluplje isključenje na SP? Embolo dobio crveni karton za nevjerovatnu stvar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Švajcarski fudbaler Bril Embolo isključen protiv Argentine zbog simuliranja, pa plakao dok je napuštao teren.

Bril Embolo isključen protiv Argentine Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Odigrane su sve utakmice četvrtfinala na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, pa sada znamo da će jedno polufinale igrati Francuska i Španija, a drugo Engleska i Argentina. Posljednje mjesto u polufinalu obezbijedili su Argentinci pobjedom nad Švajcarskom (3:1) nakon produžetaka i sa igračem više kojeg su imali više od sat vremena! Isključenje švajcarskog napadača jedan je od najbitnijih detalja meča i izazvaće mnogo komentara.

Iskusni Bril Embolo isključen je u 62. minutu meča, samo nekoliko minuta nakon što je Dan Ndoj postigao gol za izjednačenje. Činilo se u tim momentima da će Argentinci imati ogromnih problema protiv Švajcarske, ali se onda dogodio detalj koji je odredio dalji tok utakmice. Embolo je simulirao, a sudija Pinjeiro nakon gledanja VAR snimka odlučio da ga isključi.

Zapravo, Pinjeiro je prvo dosudio prekršaj u korist Švajcarske i Leandru Paredesu pokazao žuti karton, ali... Dobio je poziv iz VAR sobe zbog "zamjene identiteta", a kada je pogledao snimak odlučio je da promijeni odluku. Pinjeiro nije vidio kontakt na usporenom snimku, pa je poništio žuti karton Paredesu, dodijelio loptu Argentini i pokazao drugi žuti karton ranije već opomenutom Embolu.

Švajcarci su žestoko protestovali, ali nije bilo šanse da se donese drugačija odluka. Bril Embolo se rasplakao na terenu nakon što je saigrače iz nacionalnog tima ostavio na cjedilu, a ostatak meča morao je da isprati iz svlačionice.

Pogledajte situaciju za koju mnogi smatraju da je sporna:

Švajcarski fudbaler Bril Embolo plakao na terenu zbog isključenja protiv Argentine.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nakon što je ovako krupna odluka donijeta u korist Argentine, mnogo je onih koji su se javili i ponovo pokrenuli priču da ih FIFA "favorizuje" na Svjetskom prvenstvu. Ipak, ova situacija veoma je slična onoj iz grupne faze, kada su snage odmjerile SAD i Paragvaj. Tada je Migel Almiron pobjegao Timu Rimu, koji je dobio žuti karton - da bi odluka bila promijenjena nakon konsultacija sa tehnologijom. Odluka sa terena je poništena, a karton pokazan paragvajskom fudbaleru.

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Tagovi

Mundijal 2026 Argentina Švajcarska

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