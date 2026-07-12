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Ovako je Džud Belingem odveo Engleze u polufinale: Pamtiće se dva poništena gola na Mundijalu 2026

Ovako je Džud Belingem odveo Engleze u polufinale: Pamtiće se dva poništena gola na Mundijalu 2026

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Englezi bolji od Norvežana za polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu. Pogledajte golove i sve ostale zanimljive situacije sa meča.

Džud Belingem Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je Norvešku nakon 120 minuta igre u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, pa je nastavljen put tima Tomasa Tuhela do trofeja koji čekaju čak 60 godina. Odluka je pala nakon produžetaka, a junak pobjede engleskog tima u okršaju dvije evropske selekcije je vezni fudbaler Džud Belingem, koji igra sve bolje na ovogodišnjem Mundijalu.

Nakon što je postigao dva gola protiv Meksika u prethodnoj rundi, Belingem je dva gola dao i Norvežanima, pa je sada izjednačen sa Harijem Kejnom na listi najboljih strijelaca u svojoj reprezentaciji. Daleko od toga da su njegovi golovi bili jedino zanimljivo što smo vidjeli na ovom meču...

Prvi gol postigao je krilni napadač Andreas Šjelderup koji je u prethodnoj rundi sa dvije asistencije bio junak pobjede Norvežana nad favorizovanim Brazilom. O njegovom pogotku pričaće se uprkos tome što je Norveška završila takmičenje na Svjetskom prvenstvu prije polufinala.

Belingem je poravnao rezultat u nadoknadi prvog dijela meča, a Kejn postigao gol za prednost - koji na kraju nije priznat zbog ofsajda. Na istoj strani terena, ali u drugom dijelu meča, poništen je i novi gol Norveške. Sudija Klemon Turpan vidio je prekršaj u napadu kod kornera Norveške, nakon kojeg je Torbjorn Heger zatresao mrežu.

Pobeda Engleske nad norveškom u četvrtfinalu Mundijala.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Pošto u drugom dijelu meča nije bilo pogodaka, moralo je da se igra dodatnih 30 minuta! I tada je heroj reprezentacije Engleske, još jednom na ovom meču, bio Džud Belingem. On je na najbolji način iskoristio grešku Orjana Nilanda i na sličan način kao Mikel Merino dan ranije u dresu Španije postigao gol za pobjedu. Do kraja meča vidjeli smo i dosuđen, pa poništen gol za reprezentaciju Engleske, a cijeli meč obilježilo je nekoliko detalja o kojima će se pričati danima.

Reprezentacija Engleske će u polufinalu Mundijala igrati protiv Argentine. Drugi polufinalni par čine Francuska i Španija, dvije reprezentacije koje su možda i najviše pokazale u dosadašnjem dijelu turnira.

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Tagovi

Mundijal 2026 Engleska Norveška Džud Belingem

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