Englezi bolji od Norvežana za polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu. Pogledajte golove i sve ostale zanimljive situacije sa meča.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je Norvešku nakon 120 minuta igre u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, pa je nastavljen put tima Tomasa Tuhela do trofeja koji čekaju čak 60 godina. Odluka je pala nakon produžetaka, a junak pobjede engleskog tima u okršaju dvije evropske selekcije je vezni fudbaler Džud Belingem, koji igra sve bolje na ovogodišnjem Mundijalu.

Nakon što je postigao dva gola protiv Meksika u prethodnoj rundi, Belingem je dva gola dao i Norvežanima, pa je sada izjednačen sa Harijem Kejnom na listi najboljih strijelaca u svojoj reprezentaciji. Daleko od toga da su njegovi golovi bili jedino zanimljivo što smo vidjeli na ovom meču...

Vidi opis Ovako je Džud Belingem odveo Engleze u polufinale: Pamtiće se dva poništena gola na Mundijalu 2026 Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Peter Dovgan / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Prvi gol postigao je krilni napadač Andreas Šjelderup koji je u prethodnoj rundi sa dvije asistencije bio junak pobjede Norvežana nad favorizovanim Brazilom. O njegovom pogotku pričaće se uprkos tome što je Norveška završila takmičenje na Svjetskom prvenstvu prije polufinala.

Belingem je poravnao rezultat u nadoknadi prvog dijela meča, a Kejn postigao gol za prednost - koji na kraju nije priznat zbog ofsajda. Na istoj strani terena, ali u drugom dijelu meča, poništen je i novi gol Norveške. Sudija Klemon Turpan vidio je prekršaj u napadu kod kornera Norveške, nakon kojeg je Torbjorn Heger zatresao mrežu.

Pobeda Engleske nad norveškom u četvrtfinalu Mundijala. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Pošto u drugom dijelu meča nije bilo pogodaka, moralo je da se igra dodatnih 30 minuta! I tada je heroj reprezentacije Engleske, još jednom na ovom meču, bio Džud Belingem. On je na najbolji način iskoristio grešku Orjana Nilanda i na sličan način kao Mikel Merino dan ranije u dresu Španije postigao gol za pobjedu. Do kraja meča vidjeli smo i dosuđen, pa poništen gol za reprezentaciju Engleske, a cijeli meč obilježilo je nekoliko detalja o kojima će se pričati danima.

Reprezentacija Engleske će u polufinalu Mundijala igrati protiv Argentine. Drugi polufinalni par čine Francuska i Španija, dvije reprezentacije koje su možda i najviše pokazale u dosadašnjem dijelu turnira.