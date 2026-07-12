Argentina je pobijedila Švajcarsku 3:1 i prošla u polufinale Svjetskog prvenstva, iako Mesi nije postigao gol. Pogledajte ključne trenutke utakmice.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Argentina je prošla u polufinale Svjetskog prvenstva pošto je poslije produžetaka pobijedila Švajcarsku 3:1, i to bez golova najboljeg igrača turnira Lionela Mesija. Na ovom susretu Mesi je "odmarao" i nije se upisao u strijelce poslije deset uzastopnih utakmica na Mundijalu, ali je zato asistirao dva puta i objektivno gledano - opet je bio prvi igrač utakmice.

Svašta smo vidjeli u Kanzas Sitiju, od lijepih golova preko drame do potpuno nevjerovatnog isključenja Brila Emboloa, tako da ko god je spavao i nije gledao utakmicu - može da se kaje.

Vidi opis Pogledajte golove: Argentina pobijedila Švajcarsku 3:1, drama trajala 120 minuta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Argentina je povela u 10. minutu preko Aleksisa Mekalistera, koji se nije proslavio na ovom turniru sve do ove utakmice, kada mu je dodao Lionel Mesi. Posl‚ije toga, gledali smo povlačenje tima Lionela Skalonija - koje se nije isplatio. Dam Endoj je u 67. minutu izjednačio, a onda je samo pet minuta kasnije Švajcarska ostala sa igračem manje.

Uslijedili su produžeci u kojima je Mesijeva ekipa opet uspjela da pokaže razliku, pa su ovoga puta pogađali napadači koji se nisu previše istakli do sada - prvo Hulijan Alvarez u 112. minutu, pa Lautaro Martinez u 121.

Pogledajte sve golove:

Argentina - Švajcarska 3:1 Izvor: TV Arena sport

Podsjetimo, Argentina će igrati polufinale Svjetskog prvenstva protiv Engleske, koja je takođe uz dosta muka prošla dalje.