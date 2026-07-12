Argentina je pobijedila Švajcarsku 3:1 i prošla u polufinale Svjetskog prvenstva, iako Mesi nije postigao gol. Pogledajte ključne trenutke utakmice.
Argentina je prošla u polufinale Svjetskog prvenstva pošto je poslije produžetaka pobijedila Švajcarsku 3:1, i to bez golova najboljeg igrača turnira Lionela Mesija. Na ovom susretu Mesi je "odmarao" i nije se upisao u strijelce poslije deset uzastopnih utakmica na Mundijalu, ali je zato asistirao dva puta i objektivno gledano - opet je bio prvi igrač utakmice.
Svašta smo vidjeli u Kanzas Sitiju, od lijepih golova preko drame do potpuno nevjerovatnog isključenja Brila Emboloa, tako da ko god je spavao i nije gledao utakmicu - može da se kaje.
Pogledajte golove: Argentina pobijedila Švajcarsku 3:1, drama trajala 120 minuta
Argentina je povela u 10. minutu preko Aleksisa Mekalistera, koji se nije proslavio na ovom turniru sve do ove utakmice, kada mu je dodao Lionel Mesi. Posl‚ije toga, gledali smo povlačenje tima Lionela Skalonija - koje se nije isplatio. Dam Endoj je u 67. minutu izjednačio, a onda je samo pet minuta kasnije Švajcarska ostala sa igračem manje.
Uslijedili su produžeci u kojima je Mesijeva ekipa opet uspjela da pokaže razliku, pa su ovoga puta pogađali napadači koji se nisu previše istakli do sada - prvo Hulijan Alvarez u 112. minutu, pa Lautaro Martinez u 121.
Pogledajte sve golove:
Podsjetimo, Argentina će igrati polufinale Svjetskog prvenstva protiv Engleske, koja je takođe uz dosta muka prošla dalje.