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Čip u lopti se nije upalio, pojavio se novi ugao kamere: Da li su sudije pogurale Engleze?

Čip u lopti se nije upalio, pojavio se novi ugao kamere: Da li su sudije pogurale Engleze?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Engleska je prošla dalje, ali je gol Džuda Belingema izazvao brojne polemike. Da li je čip u lopti zakazao u ključnom trenutku?

Da li je čip u lopti reagovao na utakmici Norveška Engleska Izvor: TV Arena sport/screenshot

Na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi ostale su još samo četiri reprezentacije koje će se boriti za titulu prvaka svijeta, međutim prije nego što dođe do tih utakmica polufinala narednog utorka i srijede - ima još štošta da se kaže o suđenju. A bilo je i te kako kontroverzi prethodne večeri...

Dok u Švajcarskoj kukaju na bizaran crveni karton koji je dobio Bril Embolo protiv Argentine, još više pažnje privukao je gol koji je Engleska postigla protiv Norveške, a zbog kog je morala da se oglasi na kraju i FIFA.

Šta se dogodilo?

Norveška je vodila 1:0 golom Šjelderupa u 36. minutu, ubrzo je imala šansu i da duplira vođstvo, ali na poluvrijeme nije otišla s prednošću. Za to je "kriv" Džud Belingem koji je u drugom minutu nadoknade pogodio poslije akcije Entonija Gordona, a čim je lopta završila iza leđa golmana Nilanda - skočila je cijela klupa Norveške.

Prema tvrdnji Nilanda i ostalih Norvežana, lopta je prilikom njegovog ispucavanja lopte pogodila sajlu koja drži glavnu kameru (spidercam) na stadionu, čime je promijenila putanju, stigla je do Engleza i oni su tako dali gol.

Džud Belingem sporan gol na Engleska - Norveška
Izvor: TV Arena sport

Kada se to desi, prema pravilima sudija mora da prekine utakmicu i da dozvoli da se lopta ponovo izvede. Međutim, nije reagovao pošto nije vidio da je bilo kontakta lopte i sajle, dok takođe ni čip u lopti nije dao "impuls" da se to dogodilo, a navodno smo vidjeli koliko je osjetljiv kada je "osjetio pramen kose" na meču Hrvatska - Portugal.

FIFA se oglasila i objavila snimak na kome se vidi da nije bilo potrebnog impulsa, što je gotovo nemoguće kada se u obzir uzme čudna putanja lopte.

Pogledajte i sami:


Sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak koji govori da je teško očekivati da je čip uspješno odradio posao u ovoj situaciji, pošto se vidi da je lopta letjela znatno kraće nego što se to u prvi mah učinilo. Zapravo, teško je utvrditi šta je moglo da je "obori" kao u ovoj situaciji.

Dobro pogledajte novi ugao kamere:


Bilo kako bilo, utakmica je završena i Norvežani mogu da budu samo ogorčeni što nisu imali sreće u ovoj situaciji, kao ni što se u nekiim drugim situacijama na meču nisu bolje snašli. Zato je Engleska prošla dalje poslije 120 minuta borbe.

Šta vi mislite, da li je Norveška oštećena?

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Da li je gol Belingema bio regularan?

  • Lopta je dirala nešto, moralo je biti poništeno

    87.5% (7)

  • Lopta nije dirala ništa, vidi se

    0% (0)

  • Vjerujem čipu, nema tu dalje priče

    0% (0)

  • Možda je i dirala, ali ja ne bih poništio gol

    12.5% (1)

Da li je gol Belingema bio regularan?

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Mundijal 2026 Norveška Engleska

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