Isplivalo pismo Đanija Infantina posle finala Mundijala: Zbog jedne rečenice o Argentini ga svi napadaju

Đani Infantino je poslije finala Svjetskog prvenstva poslao pismo Argentini i njihovom savezu i zbog toga se sada našao na udaru javnosti.

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Đani Infantino je na udaru javnosti još od samog početka Svjetskog prvenstva. Komercijalizacija Mundijala, davanje pauza za reklame, sve zbog zarade i što većih prihoda za FIFA. Ni tu se nije završilo, pošto je Donalda Trampa izveo na binu da uruči pehar, umalo upropastio proslavu Španije, a sada je opet na udaru. Ovog puta zbog Argentine.

Po završetku šampionata svijeta je poslao pisma savezima, među njima naravno i argentinskoj fudbalskoj federaciji. Sada se u javnosti pojavio sadržaj tog pisma i opet je Infantino na udaru. U njemu se između ostalog navodi i da "čestita Argentincima na profesionalizmu poslije finala".

Ta rečenica je izazvala buru. Mnogi se pitaju o kakvom to profesionalizmu se tačno radi. Leandro Paredes je udarao i davio španske igrače. Na samom terenu je zaslužio crveni karton u više navrata. Još neki igrači Argentine su bili spremni za tuču.

Na sve to su svi oni okrenuli leđa dok je trajalo uručivanje zlatne medalje i pehara rivalima. Jesu bili okrenuti ka argentinskim navijačima i obraćali se njima, ali su isto tako mogli da se okrenu bar na kratko i da pokažu poštovanje prema protivnicima. Na sve to niko iz tabora reprezentacije "gaučosa" nije otišao pred medije poslije meča u miks zonu.

Šta stoji u pismu Đanija Infantina?

Đani Infantino je kao prvi čovek FIFA poslao zvanično pismo prvom čovjeku argentinskog fudbala Klaudiju Tapiji.

"Dragi gospodine predsjedniče, 19. jula je na fantastičnom stadionu u Nju Džersiju Argentina osvojila srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026 posle uzbudljivog finala sa Španijom. Želim da vam čestitam na važnom rezultatu za argentinski fudbal. FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 će ostati u sjećanju kao nezaboravna proslava fudbala, kroz spektakularne mečeve, nova obećanja i prisustvo važnih figura iz svijeta sporta. Uz naravno fantastičnu atmosferu na stadionima prepunim navijača. Svemu tome doprinio je i sjajan nastup reprezentacije Argentine, sve to pratili su milioni ljudi širom svijeta. Primite moje iskrene čestitke svima koji su doprinijeli ovom rezultatu: igračima, selektoru Lionelu Skaloniju, stručnom štabu, medicinskom osoblju i naravno velikom broju navijača koji su došli da bodre tim. Ovakve pobjede su uvijek plod stalnog rada, ali i vašeg profesionalizma, posvećenosti detaljima, strasti i ljubavlju prema ovom sportu", stoji u pismu.