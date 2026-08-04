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Pojavio se prvi render Galaxy S27 Ultra, ali stručnjaci sumnjaju u njegovu autentičnost

Pojavio se prvi render Galaxy S27 Ultra, ali stručnjaci sumnjaju u njegovu autentičnost

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Na internetu se pojavio prvi render Samsung Galaxy S27 Ultra, ali poznati izvori tvrde da prikaz vjerovatno nije vjerodostojan, posebno kada je riječ o rasporedu zadnjih kamera.

Galaxy S27 Ultra: Prvi render izazvao sumnje zbog sistema kamera Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Prvi nezvanični render Samsungovog budućeg premijum modela Galaxy S27 Ultra pojavio se na internetu više od pola godine prije očekivanog predstavljanja uređaja, ali je već izazvao brojne sumnje među poznavaocima mobilne industrije.

Render je objavio nalog @TheGalox_, uz tvrdnje o navodnim specifikacijama telefona koji se očekuje tokom prvog kvartala 2027. godine. Međutim, s obzirom na to da je riječ o veoma ranoj fazi razvoja, informacije treba uzeti s velikom dozom opreza.

Prema objavljenim podacima, Galaxy S27 Ultra mogao bi da dobije ekran dijagonale 6,9 inča sa funkcijom Privacy Display, koja je predstavljena na modelu Galaxy S26 Ultra. Pominju se i prednja kamera od 16 megapiksela sa optičkom stabilizacijom slike, novi Snapdragon procesor najviše klase, silicijum-karbonska baterija kapaciteta 5.700 mAh, kao i verzije sa 12 i 16 GB RAM memorije.

Ipak, nijedna od ovih specifikacija nije zvanično potvrđena.

Najviše dilema oko kamera

Najveću pažnju izazvao je prikaz zadnje strane uređaja. Na renderu se vidi sistem sa četiri kamere – glavnom, ultraširokougaonom i dvije telefoto kamere – što podsjeća na prethodne Ultra modele.

Međutim, više ranijih izvještaja ukazuje da Samsung planira promjenu upravo u tom segmentu. Prema tim informacijama, kompanija bi mogla da odustane od druge telefoto kamere i pređe na sistem sa ukupno tri zadnja senzora.

Takve tvrdnje ranije je iznio i Ice Universe, jedan od najpoznatijih i najpouzdanijih izvora kada je riječ o Samsung uređajima. Prema njegovim navodima, Galaxy S27 Ultra trebalo bi da ima samo jednu telefoto kameru rezolucije 50 megapiksela sa petostrukim optičkim zumom.

Konačan dizajn još nije poznat

S obzirom na to da je do predstavljanja Galaxy S27 Ultra ostalo još nekoliko mjeseci, moguće je da konačan dizajn uređaja još nije definisan. Zbog toga analitičari smatraju da aktuelni render više predstavlja ilustraciju nego vjeran prikaz budućeg telefona.

Pouzdanije informacije i detaljniji prikazi novog Samsungovog premijum modela očekuju se krajem godine, kada razvoj uređaja uđe u završnu fazu, prenosi PhoneArena.

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Samsung

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