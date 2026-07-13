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Samsung sam sebi postaje konkurencija: Drastično povećao proizvodnju ovih telefona

Samsung sam sebi postaje konkurencija: Drastično povećao proizvodnju ovih telefona

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
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Suočen sa strahom da će predstojeća Galaxy S27 serija biti znatno skuplja zbog drastičnog skoka cijena komponenti, Samsung je povukao neobičan potez.

Samsung povećap proizodnju galaxy s 26 Izvor: YouTube / Samuel Nam

Južnokorejski tehnološki gigant Samsung našao se u neobičnoj situaciji. Njegov aktuelni telefon mogao bi da postane najveća prepreka modelu koji tek treba da stigne na tržište.

Prema najnovijim informacijama iz Južne Koreje, Samsung je odlučio da drastično poveća proizvodnju Galaxy S26 serije. Razlog je strah da bi Galaxy S27 mogao da bude toliko skuplji da će veliki broj kupaca radije izabrati aktuelni model.

Iako je razvoj Galaxy S27 serije praktično završen i uređaji bi uskoro trebalo da uđu u masovnu proizvodnju pred lansiranje početkom 2027. godine, u kompaniji vlada ozbiljna zabrinutost.

Izvještaj uglednog korejskog lista ETNews otkriva da je Samsung samo u julu povećao planiranu proizvodnju Galaxy S26 serije za čak 50%. Novi cilj iznosi oko 1,5 miliona uređaja, a odluci je doprinela i odlična prodaja tokom juna.

Razlog za ovaj potez krije se u rastu cijena komponenti i uvođenju novih tehnologija, zbog kojih bi Galaxy S27 mogao da bude znatno skuplji od aktuelne generacije.

U Samsung-u procenjuju da bi veliki broj kupaca, umjesto prelaska na novi model, mogao da se odluči za stariji Galaxy S26. Aktuelni telefon i dalje nudi vrhunske specifikacije, ali po znatno pristupačnijoj cijeni.

Takva strategija, međutim, nosi i veliki rizik. Aktuelni flegšip mogao bi da postane direktan konkurent telefonu koji još nije ni stigao u prodaju.

Ovaj problem nije specifičan samo za Samsung. Sve veći troškovi razvoja i proizvodnje primoravaju proizvođače da balansiraju između novih tehnologija i cijena koje će kupci biti spremni da plate.

Do tada, Galaxy S26 je dobio neočekivanu drugu priliku da ostane jedan od najvažnijih Samsung-ovih aduta na tržištu.

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