iPhone 18: Sve što do sada znamo o narednoj generaciji

Prema najnovijim informacijama, Apple planira da iPhone 18 seriju lansira u dvije faze, uz brojne tehnološke novine i potencijalni debi iPhone modela na preklop.

Izvor: X/TechDroider

Apple sprema jednu od najvećih promjena u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju lansiranje novih telefona. Prema najnovijim informacijama, iPhone 18 serija neće stići odjednom, već u dvije faze.

Premium modeli iPhone 18 Pro, Pro Max i potencijalni preklopni model – očekuju se na jesen 2026. godine, dok će standardni iPhone 18 i jeftiniji modeli stići tek na proljeće 2027, piše Techadvisor.

Izvor: X/Sam Kohl

Ova promena znači da Apple sve više razdvaja premium i osnovne uređaje. Jesenji događaj biće rezervisan za najskuplje i najnaprednije modele, uključujući i prvi Apple-ov telefon na preklop, koji bi mogao da košta i preko 2.000 dolara.

Sa druge strane, standardni modeli će kasniti nekoliko mjeseci, što je značajan zaokret u odnosu na dosadašnju praksu.

Šta donosi iPhone 18?

Iako Apple još ništa nije zvanično potvrdio, glasine ukazuju na nekoliko velikih unapređenja:

novi A20 čip (verovatno baziran na 2nm tehnologiji) unapređene kamere sa promjenljivim otvorom blende moguće smanjenje Dynamic Island izreza veća baterija i bolja autonomija potencijalni Face ID ispod ekrana (kod Pro modela)

Najviše pažnje privlači upravo prvi Apple-ov iPhone na preklop (često nazivan i "Ultra" ili "Fold"). Ovaj uređaj bi mogao da označi potpuno novu kategoriju u Apple ponudi i direktno konkuriše Samsung i drugim proizvođačima.

Izvor: X/Sam Kohl

Dizajn i boje

Kada je riječ o dizajnu, očekuju se manje izmjene, ali i nove boje poput:

svijetloplave tamno crvene (dark cherry) sive varijante

Za sada nema konkretnih informacija o cijenama, ali analitičari očekuju da premium modeli ostanu u visokom cjenovnom rangu, dok bi iPhone na preklop mogao biti najskuplji Apple telefon do sada, piše Yahoo.

iPhone 18 bi mogao da bude jedna od najvažnijih generacija u poslednjih nekoliko godina. Ne samo zbog novih funkcija, već i zbog potpuno nove strategije lansiranja i ulaska u svet telefona na preklop.

Ako se glasine pokažu tačnim, Apple bi mogao značajno da promijeni način na koji kupujemo i očekujemo nove iPhone uređaje, a mi smo ranije pisali o tome da ćemo uskoro njihove telefone kupovati na lizing.