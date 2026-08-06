Kako da blokirate reklame na telefonu​? Jedan trik rješava većinu problema

Reklame koje iskaču na telefonu često kvare korisničko iskustvo, ali postoji jednostavan trik koji može da ih značajno smanji, bez instaliranja dodatnih aplikacija i komplikovanih podešavanja.

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Reklame na telefonu postale su gotovo neizbježne, iskaču u aplikacijama, igrama, pa čak i u sistemskim menijima. Iako su važan izvor prihoda za mnoge servise, sve veći broj korisnika traži način da ih bar djelimično ukloni.

Dobra vijest je da za to više nisu potrebne komplikovane procedure poput rutovanja telefona. Postoji jednostavno podešavanje koje može značajno da smanji broj oglasa na Android uređajima.

Jedno podešavanje mijenja sve

Na većini modernih Android telefona dovoljno je da se promijeni opcija privatnog DNS-a. Ova funkcija dostupna je na uređajima sa Androidom 9 i novijim verzijama i omogućava filtriranje reklama na nivou mreže.

Potrebno je da u podešavanjima pronađete opciju Private DNS (Privatni DNS) i u odgovarajuće polje unesete adresu:

dns.adguard.com

Nakon toga, veliki broj reklama u aplikacijama i igrama jednostavno će nestati ili će biti znatno rjeđi. Ovakav pristup blokira učitavanje oglasa prije nego što se uopšte pojave na ekranu.

Šta se mijenja u praksi

Korisnici koji aktiviraju ovu opciju primijetiće da nestaju naporni video oglasi i pop-up prozori koji prekidaju korišćenje aplikacija. Posebno je korisno kod igara i besplatnih aplikacija gdje reklame često traju i po nekoliko desetina sekundi.

Ipak, postoje i ograničenja. Reklame unutar pojedinih servisa, poput onih u aplikacijama za muziku ili video, mogu i dalje da se pojavljuju, jer su dio samog sadržaja i ne učitavaju se na isti način.

Postoje i mane

Važno je imati u vidu da blokiranje reklama može da utiče na pojedine funkcije. Na primjer, u igrama koje nude nagrade za gledanje oglasa, ta opcija više neće raditi.

Takođe, u rijetkim slučajevima može doći do problema sa učitavanjem određenih sajtova ili servisa, ali se sve lako vraća na staro jednostavnim isključivanjem DNS opcije.

Alternativna rješenja

Pored ove metode, postoje i aplikacije i specijalizovani browseri koji blokiraju oglase, ali mobilne platforme često ograničavaju njihovu efikasnost, naročito u aplikacijama poput Chrome-a.

Najjednostavniji trik i dalje ostaje upravo promjena DNS-a, jer ne zahtijeva dodatne aplikacije i radi na nivou cijelog sistema.

(Smartlife/Mondo)