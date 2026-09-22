Google predstavio novu vrstu laptopova: Googlebook spaja Android i računare, ovo je prvih 5 modela

Prve uređaje proizvode Acer, ASUS, Dell, HP i Lenovo, a svi modeli dolaze sa minimum 16 GB RAM-a, moćnim NPU čipovima za AI, interaktivnim Glowbar svjetlosnim indikatorom i garantovanih 10 godina softverskih ažuriranja.

Izvor: Google

Google je konačno predstavio Googlebook, novu generaciju premijum laptopova koja obećava ono što su Android korisnici dugo čekali - mnogo čvršću vezu između telefona i računara. Prvih pet modela koštaće od 899 dolara, a svaki će dobijati ažuriranja i nove funkcije čak punih deset godina.

Ono što smo do sada poznavali kao Aluminium OS zvanično je dobilo ime Googlebook OS. Platforma je izgrađena na Android tehnologiji i temeljima ChromeOS-a, a objedinjuje Android, ChromeOS, Gemini i premijum hardver.

Google u prvoj generaciji neće praviti sopstvene laptope. Za uređaje su zaduženi Acer, ASUS, Dell, HP i Lenovo, dok je Google postavio standarde koje svaki Googlebook mora da ispuni.

Izvor: Google

Svaki model dolazi sa najmanje 16 GB RAM, dok pojedine konfiguracije nude do 32 GB. Kapacitet za skladištenje podataka na nekoliko modela počinje od 256 GB, a svi ekrani su osjetljivi na dodir i idu do 2,8K OLED panela.

U ponudi se koriste i premijum materijali poput aluminijuma, legure magnezijuma i karbonskih vlakana. Svi modeli imaju osvijetljenu tastaturu, dok pojedini nude haptički tačped, čitač otiska prsta i prepoznavanje lica.

Najpristupačniji model je Acer Googlebook 14, koji košta od 899 dolara i jedini nudi konvertibilni dizajn. Dell XPS Googlebook košta od 1.199 dolara, dok početna cijena HP, ASUS i Lenovo modela iznosi 1.299 dolara.

ASUS se izdvaja kao najlakši model, sa masom od oko jednog kilograma. Lenovo ide u suprotnom smjeru i nudi najveći ekran u početnoj ponudi, dijagonale 15,3 inča.

Veliki fokus stavljen je na vještačku inteligenciju. Uređaji koriste Intel i Qualcomm procesore sa namenskim NPU jedinicama koje pružaju više od 45 TOPS performansi za lokalnu obradu AI zadataka.

Google navodi autonomiju do 14 sati reprodukcije videa i do 16 sati surfovanja internetom. Svaki Googlebook dobija i Glowbar, svjetlosnu traku na spoljašnjoj strani kućišta koja reaguje prilikom pokretanja računara, prikazuje stanje baterije i Gemini animacije.

Android telefon i laptop kao jedan ekosistem

Izvor: Google

Jedna od najvećih prednosti Googlebook platforme trebalo bi da bude mnogo čvršća veza sa Android telefonima. Tokom inicijalnog podešavanja, podešavanja telefona, sačuvane lozinke, Wi-Fi mreže i poruke mogu da se prebace na laptop, uz end-to-end enkripciju.

Funkcija Continue On omogućava da na laptopu nastavite zadatak koji ste započeli na telefonu. Files pruža direktan pristup fajlovima i fotografijama sa telefona, dok Cast My Apps omogućava korišćenje mobilnih aplikacija unutar posebnog prozora na računaru.

Isto važi i za Chrome. Ukoliko nešto započnete u pregledniku na telefonu, rad možete da nastavite na Googlebook laptopu.

Googlebook pritom ne pokušava da zamijeni klasično desktop iskustvo mobilnim. Korisnicima je dostupna puna verzija Chrome preglednika sa ekstenzijama i milioni Android aplikacija iz Play prodavnice, uključujući one koje nisu posebno optimizovane za Googlebook.

Tu je i potpuno Linux terminalsko okruženje, a programerima su dostupni Antigravity i alati poput Claude Code-a i Antigravity CLI-ja. Među aplikacijama već optimizovanim za velike ekrane Google izdvaja Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CapCut, Netflix i HBO Max.

Duboka integracija sa Geminijem

Izvor: Google

Gemini je duboko integrisan u Googlebook OS. Magic Pointer se aktivira brzim pomjeranjem kursora i omogućava Gemini-ju da analizira tekst, slike i kontekst sadržaja koji se trenutno nalazi na ekranu.

Google navodi da Gemini ne prati neprestano šta korisnik radi, već se aktivira tek kada ga korisnik pozove. Tokom demonstracije, Magic Pointer je prepoznao plan treninga za maraton i pretvorio ga u raspored u Google Calendar-u.

Tu je i Rambler, funkcija koja izgovorene misli pretvara u organizovane bilješke sa naslovima, zadacima i drugim formatiranjem. Podržano je čak i korišćenje više jezika tokom istog razgovora.

Create My Widget omogućava još jednu AI mogućnost. Korisnik može običnim riječima da opiše kakav vidžet želi, a Googlebook će ga napraviti bez potrebe za pisanjem koda.

10 godina podrške

Izvor: Google

Za bezbjednost se koristi arhitektura zasnovana na ChromeOS-u, uključujući Titan hardversku zaštitu, višeslojne bezbjednosne mehanizme i lokalno otkrivanje malvera. Tu je i bezbjednosno sertifikovan pKVM hipervizor nivoa 5, koji izoluje Linux okruženje.

Google uz sve to obećava deset godina ažuriranja i novih funkcija za Googlebook laptope.

Prednarudžbine su već otvorene, a prodaja u SAD počinje 4. oktobra. Dan kasnije, Googlebook laptopovi stižu u Kanadu, Veliku Britaniju, Irsku, Francusku, Njemačku i Australiju.

Uz svaki Googlebook dobija se i 12 mjeseci Google AI Pro paketa sa 5 TB prostora u oblaku, uključujući Gemini Advanced alate. Kupci dobijaju i tri mjeseca YouTube Premium-a i Adobe Photoshop-a.