Kako Google Maps i Waze uvijek znaju gdje je policija: Ovo je tajna iza lokacije radara na mapama

Zbog bezbjednosnih rizika, u nekim zemljama je korišćenje ovih opcija najstrože zabranjeno ili ograničeno zakonom.

Izvor: Stefan Stojanović / Waze

Aplikacije za navigaciju poput Google Maps-a i Waze-a ne oslanjaju se na vještačku inteligenciju niti satelitske snimke kako bi uočile radare i patrole na putu, već sve informacije dobijaju u realnom vremenu direktno od samih vozača koji prolaze tom dionicom.

Sistem funkcioniše na principu masovnog prikupljanja podataka (crowdsourcing). Kada vozač tokom vožnje uoči policiju, jednostavnim pritiskom na ikonicu "Dodaj prijavu" (Add a Report) šalje signal sistemu. Aplikacija zatim prikazuje upozorenje narednim vozačima koji idu istom rutom, tražeći od njih brzu potvrdu da li je patrola i dalje na toj lokaciji.

Kako bi se spriječile lažne i zastarjele informacije, primjenjuju se matematički algoritmi vjerovatnoće. Pouzdanost signala "P" na osnovu "N" nezavisnih potvrda vozača računa se po formuli:

P = 1 - (1 - p)^N

gdje "p" predstavlja osnovnu pouzdanost prijave jednog korisnika. Ako nekoliko automobila prođe pored mjesta bez potvrdne prijave, algoritam automatski uklanja obavještenje sa mape.

Pored sopstvenih korisnika, Google Maps preuzima podatke i sa aplikacije Waze (koja je u vlasništvu Google-a). Waze dodatno podstiče vozače tako što ih nagrađuje poenima za svaku tačnu prijavu na putu, čime se stvara još veća baza podataka u realnom vremenu.

Ipak, ova opcija izaziva velike etičke i pravne polemike. Dok većini vozača služi kao podsjetnik da usporavaju i izbjegnu kazne, kritičari upozoravaju da dozvoljava vozačima pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci da zaobiđu policijske kontrole i ugroze tuđe živote.

Zbog toga su zakonodavstva u mnogim evropskim zemljama izuzetno striktna:

U Njemačkoj je korišćenje aplikacija za detekciju radara i policije tokom vožnje strogo zabranjeno i kažnjava se sa 75 evra i kaznenim poenom.

je korišćenje aplikacija za detekciju radara i policije tokom vožnje strogo zabranjeno i kažnjava se sa 75 evra i kaznenim poenom. U Francuskoj je aplikacijama zakonski zabranjeno da prikazuju tačnu lokaciju patrole, već smiju da označe samo širu "zonu opasnosti".

Sam proces prijave patrole dostupan je na ekranima pametnih telefona, kao i putem sistema Android Auto i Apple CarPlay, ali se vozačima savjetuje oprez jer informacije zavise isključivo od ažurnosti vozačke zajednice.