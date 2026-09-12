iPhone 18 Pro Max ima 12 odsto veću bateriju: Objavljene konkretne brojke

Evropske energetske oznake otkrile su kapacitete baterija iPhonea 18 Pro i 18 Pro Max. Veći model donosi gotovo 12 odsto veću bateriju u odnosu na prethodnu generaciju.

Izvor: Apple

Apple tradicionalno ne objavljuje kapacitet baterija svojih iPhone modela izražen u mAh tokom predstavljanja uređaja, ali evropske energetske oznake sada su otkrile konkretne brojke za iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro sa fizičkim SIM slotom ima bateriju kapaciteta 4.056 mAh, dok iPhone 18 Pro Max donosi znatno veću bateriju od 5.391 mAh.

Razlika u odnosu na prethodnu generaciju posebno je izražena kod Pro Max modela.

iPhone 17 Pro imao je bateriju od 3.988 mAh, što znači da novi model donosi povećanje od oko 1,7 odsto. Kod iPhonea 18 Pro Max, kapacitet je sa 4.823 mAh povećan na 5.391 mAh, odnosno za približno 11,7 odsto.

Upravo bi zbog toga Pro Max mogao da donese primjetno bolje trajanje baterije u odnosu na manji Pro model.

Nisu sve verzije iPhonea iste

Objavljene vrijednosti odnose se na modele sa fizičkim SIM slotom, koji će se prodavati u Evropi i na većini drugih tržišta.

Izvor: Apple

Na pojedinim tržištima, uključujući SAD, Kanadu, Japan i Ujedinjene Arapske Emirate, Apple prodaje modele koji koriste isključivo eSIM. Pošto kod njih nema fizičkog mehanizma za SIM karticu, taj prostor može biti iskorišten za bateriju većeg kapaciteta.

Apple za sada nije objavio kapacitete baterija eSIM-only verzija, pa bi se vrijednosti na tim tržištima mogle razlikovati.

iPhone 18 Pro dobija malo veći kapacitet

Evropske energetske oznake navode i da oba modela imaju A energetsku ocjenu, IP68 zaštitu i deklarisani vijek baterije od najmanje 1.000 ciklusa prije nego što kapacitet padne ispod 80 odsto.

Najveća promjena ipak je rezervisana za Pro Max.

Povećanje kapaciteta od gotovo 12 odsto u jednoj generaciji predstavlja značajnu promjenu za Apple, dok je kod manjeg Pro modela rast gotovo simboličan. Zbog toga će eventualno duže trajanje baterije kod iPhonea 18 Pro u većoj mjeri zavisiti od efikasnosti A20 Pro čipa, ekrana i optimizacije iOS-a 27, piše GSM Arena.

Kapacitet baterije, međutim, nije jedini pokazatelj autonomije telefona, pa konačna razlika u trajanju između novih modela neće nužno odgovarati razlici u njihovim kapacitetima.

(Benchmark)