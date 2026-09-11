Odmor od reklama i vizuelnog šuma: Kako je jedna oflajn aplikacija zamijenila Google Maps u svakodnevnoj vožnji

Iako Google Maps već decenijama suvereno vlada tržištem navigacija, ova aplikacija je za mnoge korisnike vremenom postala jednostavno prenatrpana.

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Konor Koli, autor na tehnološkom portalu "Android Police", nedavno je u svom tekstu objasnio zašto je odlučio da napravi rez i svakodnevnu gradsku vožnju prepusti znatno jednostavnijoj alternativi.

Kako objašnjava, Google Maps je tokom godina integrisao previše novih funkcija. Konstantan prikaz reklama, zahtjevi za ostavljanje recenzija i integracija sistema koji predlaže lokacije na osnovu tuđih poruka, pretvorili su nekada jasnu mapu u konfuzan alat. Rješenje za vožnju bez stresa Koli je pronašao u "ogoljenom" pristupu koji nudi MAPS.ME, ističući oflajn funkcionalnost kao njenu najveću prednost.

"Više puta sam ostao zarobljen zbog lošeg signala na donjem nivou saobraćajnica", opisuje Koli, dodajući da rad bez interneta donosi još jedan veliki plus. Prema njegovim riječima, to znači da vozač nije preplavljen reklamama, zahtjevima za recenzije i fotografijama.

Međutim, Koli otvoreno upozorava da prelazak na ovakav sistem donosi i ozbiljne kompromise, zbog čega MAPS.ME nije za svakoga. Najveći nedostatak je potpuni izostanak informacija o stanju u saobraćaju u realnom vremenu.

"Dok sam vozio suprugu kod doktora, aplikacija je samouvjereno tvrdila da ćemo biti tamo za osam minuta. Od vrata do vrata, vožnja je trajala 25 minuta", objašnjava autor nedostatak informacija o zastojima.

Pored toga, primijetio je da pretraga po imenu lokacije često izbacuje potpuno nerelevantne rezultate, zbog čega je navigaciju najbolje koristiti isključivo unošenjem tačne adrese.

Za vozače kojima je svaka minuta bitna, Google Maps i dalje nema pravu konkurenciju. Ipak, Koli objašnjava da se ponekad isplati žrtvovati te informacije zarad mira u vožnji.

"Ne moram uvijek da znam koliko će mi trebati do tamo, niti koliko zvjezdica ima neki objekat. Ponekad samo pokušavam da stignem tamo gdje sam krenuo", zaključio je.