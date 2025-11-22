Najveća nadogradnja ikad: Android Auto dobio Gemini, navigacija se mijenja iz korijena

Više od 250 miliona vozača dobija AI suvozača. Ipak, on se neće pojaviti sam od sebe - prvo morate da promijenite ovo podešavanje na telefonu.

Izvor: Ilija Baošić / Google

Sada i zvanično! Google je počeo da uvodi Gemini u Android Auto, uz podršku za čak 45 jezika. Proces će trajati mjesecima, pa promjena neće stići svima odjednom, ali kada je dobijete, Gemini će potpuno zamijeniti Google Assistant na Android Auto ekranu i potpuno promijeniti način na koji se koristi navigacija.

Važno: da bi se ovo desilo, prvo morate da zamijenite Google Assistanta Gemini-jem na telefonu, tek tada će se promjena preslikati i na Android Auto.

Prema tvrdnjama Google-a, Android Auto je danas dostupan u "više od 250 miliona automobila na putevima". Iz kompanije poručuju da će Gemini "nastaviti da pruža hands-free funkcije na koje se oslanjate, ali i otići mnogo dalje kao zaista konverzacioni AI asistent". Ideja je da sa njim razgovarate prirodno, "kao sa prijateljem", da vodite dijalog i završavate kompleksnije zadatke bez gledanja u ekran.

Izvor: Google

Na putovanju, Gemini može da vam pomogne da dodate usputne stanice, poput benzinske pumpe ili kafića, direktno u navigaciju. Uz to, umije da izvuče korisne informacije iz recenzija i da odgovori na najčešća pitanja o restoranima, turističkim atrakcijama i slično, a sve kako biste lakše odlučili gdje da svratite. Može čak i da ubacuje emodžije u poruke koje diktirate, kao i da prevodi ono što kažete na više od 40 jezika.

Gemini može i da pronađe informacije u inboksu vašem mejla, pa čak i da napravi sažetak nepročitanih poruka, što je idealno kada sjednete u auto poslije napornog dana. Umjesto da skrolujete na telefonu, dovoljno je da glasom zatražite pregled najvažnijih mejlova. Na ovaj način, AI praktično postaje i vaš lični asistent za organizaciju informacija dok vozite.

Izvor: Google

Ako želite plejlistu za putovanje, dovoljno je da opišete kakvu muziku želite i Gemini će je napraviti. Možete da mu zatražite da vam kaže zanimljive informacije o mjestu na koje putujete, da zajedno "mozgate" oko ideja za poklon, da vježbate govor, prezentaciju ili da se pripremite za važan sastanak.

Sve to, naravno, uz glasovnu kontrolu i pažnju usmjerenu na put, što je i ključna ideja integracije Gemini-ja u Android Auto.