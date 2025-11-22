logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki Chrome konkurent stigao na Android: Pregledač kojeg pokreće AI sada dostupan svima besplatno

Veliki Chrome konkurent stigao na Android: Pregledač kojeg pokreće AI sada dostupan svima besplatno

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Nakon desktop verzije, pregledač kompanije Perplexity stigao je i na pametne telefone.

Perplexity browser besplatan za sve, pokreće ga AI Izvor: Perplexity

Android korisnici sada mogu da iz Google Play prodavnice preuzmu i instaliraju Comet, pregledač kojeg pokreće Perplexityvještačka inteligencija.

Za razliku od Chrome-a, Edge-a i drugih mobilnih pregledača koji imaju AI kao ekstenziju, Comet stavlja AI na prvo mjesto, što znači da nudi funkcije koje inače ne biste pronašli kod konkurencije. To takođe znači da je pisanje ili razgovor sa četbotom glavni način interakcije korisnika sa Comet-om. Najzanimljivija funkcija je mogućnost da koristite Comet Assistant kao agenta koji će obavljati određene radnje umjesto vas.

Na primjer, možete da pitate Comet da pronađe najbolje cijene avio-karata za Pariz za sljedeći mjesec. Ili da tražite od pregledača da otkrije koja od tri para zvučnika koje razmatrate ima najbolji odnos cijene i kvaliteta. Možete i da zamolite Comet da sažme PDF izvještaj za posao i pošalje rezultate vašem menadžeru putem mejla.

Izvor: Perplexity

Comet koristi Perplexity AI pretragu kao podrazumijevani alat za pretragu (može da se promijeni). Umjesto da isporučuje listu plavih linkova kao Google pretraga, Perplexity AI daje složene odgovore potkrepljene izvorima. Glasovni režim omogućava korisnicima potpuno hands-free korišćenje pregledača, pretrage i navigacije. Uz aplikacije poput Gmail-a i Google Calendar-a, Comet može da vam pomogne da zakažete događaje i organizujete inboks.

Kada je Comet prvi put lansiran za desktop računare u julu ove godine, bio je potreban skup Perplexity Pro plan da biste ga isprobali. Srećom, Perplexity je prošlog mjeseca ukinuo ovo ograničenje i učinio svoj AI pregledačpotpuno besplatnim za sve korisnike.

Izvor: Perplexity

Možda će vas zanimati

Tagovi

browser vještačka inteligencija Perplexity

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS