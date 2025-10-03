Chrome dobio velikog konkurenta: Comet AI pregledač sada dostupan svima

Comet pregledač možete da koristite potpuno besplatno, možete i da platite 5 dolara mjesečno za napredne funkcije - a možete i da ih dobijete godinu dana besplatno.

Izvor: SMARTLife

Perplexity je konačno otvorio vrata - AI pregledač Comet, koji je tokom ljeta bio dostupan samo pretplatnicima spremnim da plate 200 dolara mesečno, sada je potpuno besplatan. Kompanija ga opisuje kao ozbiljnog izazivača Google Chrome-u, uz obećanje da će zauvijek ostati besplatan i slogan: “Pregledač koji radi za tebe”.

Comet se zasniva na Chromium endžinu i od starta stavlja veštačku inteligenciju u centar iskustva pretraživanja. Pregledač kombinuje Perplexity AI alatke za pretragu i ličnog asistenta koji surfuje kroz veb zajedno sa korisnikom, umjesto da bude samo puka prečica ka četbotu.

Šta to zapravo znači? Asistent ne samo da može da odgovara na pitanja u vezi konkretne stranice na kojoj se nalazite (uključujući YouTube videe), već takođe može da izvršava konkretne zadatke. Između ostalog, ideja je da olakša kupovinu, planiranje putovanja i svakodnevne zadatke, ali i da sumira stranice i izvlači bitne informacije.

Izvor: SMARTLife

Pregledač je lansiran u julu, ali je u početku bio ograničen na pretplatnike najskupljeg paketa Perplexity Max, a kasnije i na dio korisnika Pro plana i mali broj onih sa milionske liste čekanja. Ipak, od sada, Comet može da koristi svako, potpuno besplatno i bez pretplate.

Uz Comet, Perplexity nudi i Comet Plus pretplatu, predstavljenu u avgustu, koja korisnicima donosi pristup ekskluzivnim vijestima i sadržajima. Među partnerima se nalaze CNN, Conde Nast, Fortune, Le Figaro, Le Monde, The Los Angeles Times i The Washington Post. Comet Plus je uključen u Pro i Max pakete, dok za ostale korisnike košta 5 dolara mjesečno.

Ukoliko ne želite da plaćate, nedavno smo pisali o načinu na koji možete da aktivirate 12 meseci Perplexity Plus pretplate potpuno besplatno. Ako već niste, ovo je odlična prilika da iskoristite promociju.

Perplexity, naravno, nije sam u ovoj trci AI pregledača. Google već integriše Gemini u Chrome i svoje servise, The Browser Company ulaže u Arc i Dia, dok je Opera nedavno predstavila sopstveni AI pregledač Neon.

Comet AI pregledač dostupan je za preuzimanje na zvaničnom sajtu, dok će mobilna verzija stići u narednim sedmicama.