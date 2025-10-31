Samsungov pregledač stigao na računare: Donosi Galaxy AI funkcije i sinhronizaciju između uređaja

Nakon 13 godine od prve verzije za telefone, Samsung Internet je konačno dobio PC verziju.

Izvor: Samsung

Samsung Internet, podrazumijevani internet pregledač na Galaxy telefonima i tabletima, sada je dostupan i u verziji za računare. Cilj nove verzije je da omogući "povezano iskustvo surfovanja" između računara i drugih Samsung uređaja, tvrdi južnokorejski gigant.

Beta verzija je trenutno dostupna korisnicima Windows 10 i Windows 11 operativnih sistema u SAD i Južnoj Koreji, dok se šira dostupnost očekuje u narednim nedjeljama.

Windows verzija Samsung Interneta omogućava sinhronizaciju istorije, "bukmarka" i drugih podataka između telefona i računara, pa korisnici mogu da nastave surfovanje tačno tamo gdje su stali.

Pored toga, Samsung-ov pregledač donosi i Galaxy AI funkcije kao što je Browsing Assist, koje bi trebalo da olakšaju svakodnevno surfovanje i upravljanje sadržajem.

Prva verzija Samsung Internet pregledača pojavila se davne 2012. godine i od samog početka je bila zasnovana na Chromium endžinu. Nije sasvim jasno zašto je Samsung čekao 13 godina da lansira verziju za PC, ali kao što se kaže - bolje ikad nego nikad.