Automobili će konačno moći da nas razumiju: Stiže velika nadogradnja zbog koje će propričati naš jezik

Prvi automobil koji će dobiti Google-ovog Gemini asistenta je Mercedes CLA 250+, zatim će ta funkcionalnost stići i na ostale modele koji podržavaju Android Auto.

Izvor: YouTube / Google Cloud

Redovno vas nerviraju ili ste potpuno odustali od korišćenja glasovnih komandi u automobilu? Mercedes-Benz tvrdi da će to uskoro promijeniti. Njemački proizvođač napušta staru, nepouzdanu tehnologiju i uvodi Google-ovu vještačku inteligencijuGemini direktno u svoja vozila, počevši od novog, potpuno električnog Mercedes CLA 250+ modela.

Zadavanje glasovnih komandi u kolima dugo je bilo kamen spoticanja, pogotovo kada se koriste rješenja koja, u našem slučaju, ne podržavaju srpski jezik. Međutim, kako fizički tasteri nestaju, a ekrani u kolima postaju sve veći i zahtijevaju više pažnje, pouzdan glasovni asistent postaje važna bezbjednosna funkcija.

Ako sistem nije pouzdan, vozači često moraju da skrenu pogled sa puta i ručno traže po menijima - čime se potpuno gubi smisao glasovnih komandi. Ako je vjerovati Guglu i Mercedesu, to vrijeme uskoro odlazi u prošlost. Za razliku od starih sistema sa unaprijed zadatim komandama, Google-ov Gemini razumije kontekst i može da vodi razgovor na našem jeziku - baš kao na pametnom telefonu.

Izvor: YouTube / Google Cloud

U promotivnom videu, vozač (Magnus Estberg, direktor softvera u Mercedes-Benz-u) pita Gemini da pronađe kafić u okolini, a zatim da mu kaže gdje takođe služe peciva. Gemini u sekundi provjerava meni, Google Maps i recenzije - i daje odgovor. Upravo ta prirodna komunikacija čini razliku.

Novi sistem, integrisan u Mercedes-Benz korisničko iskustvo (MBUX), ide dalje od obične navigacije. Može da pronađe italijanski restoran, a ako ga pitate za vinsku kartu, ponudiće da pozove lokal. Rezultati pretrage sortirani su po udaljenosti, uz Google ocjene i broj recenzija, tako da vozač ne mora da dodiruje ekran.

Gemini asistent u Mercedes CLA automobilu Izvor: Google Cloud

Mercedes će prvi ponuditi Gemini integraciju, ali Google planira da je uvede i u druge automobile koji podržavaju Android Auto.

Kada je riječ o električnom Mercedes CLA 250+ modelu, on koristi novu arhitekturu sa 800 volti, koja omogućava ultrabrzo punjenje - više od 320 km dometa za 10 minuta. Osnovnaverzija nudi preko 560 km dometa, a njegova početna cijena u Evropi je 56.000 evra. Prodaja uskoro kreće i u Americi.