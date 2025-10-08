logo
Gorivo ima rok trajanja i može da se pokvari? Evo koliko smije da stoji, a da ne utiče na kvalitet

Mnogi ljudi skladište gorivo u garažama i ne znaju koliko dugo može da stoji, bez da promijeni kvalitet. Postoje mnoge opasnosti ukoliko se gorivo ne čuva na adekvatan način.

Gorivo ima rok trajanja i može da se pokvari Izvor: Shutterstock/Irene Miller/Mondo/Uroš Arsić

Mnogi ljudi često skladište gorivo u kanisterima, ostavljajući ga u garažama i na sličnim mjestima. Postavlja se pitanje da li je to ispravno i koliko dugo gorivo zapravo može stajati bez promjene kvaliteta.

Iz jedne naftne kompanije u našem komšiluku stiže odgovor koji ukazuje na opasnosti i preporučene rokove:

"Skladištenje u neadekvatnim uslovima, osim ugrožavanja zdravlja i života ljudi, može dovesti i do degradacije kvaliteta te problema prilikom primene takvog goriva. Ako se gorivo skladišti u namenskim rezervoarima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dvije godine, dok se dizel gorivo može čuvati do šest mjeseci. U kanisterima može doći do kondenzacije vode uslijed velikih razlika u temperaturi okoline, kao i do razvoja mikrobiološkog zagađenja", istakli su.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Skladištenje goriva u neadekvatnim uslovima može da ga pokvari, pri čemu je dizel gorivo izloženije degradaciji. Sve informacije upućuju na to da je rok upotrebe goriva u kanistrima tek nekoliko mjeseci.

Stoga, preporuka je da se ne prave zalihe goriva u garažama, s obzirom na to da se radi o lako zapaljivom materijalu, a njegovo stajanje značajno utiče na kvalitet.

 (Kamatica/MONDO)

