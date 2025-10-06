Upalila se lampica za gorivo? Evo koliko kilometara još stvarno možete da pređete

Lampica za gorivo ne znači da je rezervoar prazan - ona upozorava da koristite rezervu. Saznajte koliko litara goriva zaista imate, kako da izračunate domet i zašto vožnja na rezervi može ozbiljno oštetiti automobil.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kada se upali lampica za gorivo to ne znači da je vaš rezervoar potpuno prazan, već da ste počeli da koristite rezervu. Ova bezbjednosna funkcija je osmišljena da vam pruži dovoljno vremena da bezbjedno stignete do najbliže benzinske pumpe. Količina goriva u rezervi varira od vozila do vozila, ali obično iznosi 10 do 15 procenata ukupnog kapaciteta rezervoara.

Na primjer, ako vaš automobil ima rezervoar od 55 litara, lampica će se vjerovatno upaliti kada u njemu ostane između 5,5 i 8 litara goriva. Iako je korisno znati ove informacije, važno je razumjeti da je rezerva namijenjena za vanredne situacije, a ne za redovnu vožnju do posljednje kapi.

Ako želite da znate tačnu količinu goriva koju imate u rezervi, možete koristiti jednostavan trik. Sljedeći put kada se upali lampica, idite pravo na benzinsku pumpu i napunite rezervoar do vrha, odnosno do prvog "klika" pištolja. Zapišite tačno koliko litara goriva ste sipali.

Zatim, u uputstvu za upotrebu vašeg vozila ili na internetu, pronađite podatak o ukupnom kapacitetu rezervoara. Oduzimanjem količine goriva koju ste sipali od ukupnog kapaciteta, dobićete tačan broj litara koji čine vašu rezervu. Na primjer, ako je kapacitet rezervoara 55 litara, a sipali ste 49 litara, vaša rezerva je tačno 6 litara.

Kada znate količinu rezerve, lako možete procijeniti i domet. Samo treba da uporedite ovaj broj sa prosječnom potrošnjom vašeg automobila. Formula je jednostavna: podijelite količinu goriva u rezervi sa prosječnom potrošnjom na 100 kilometara, a zatim pomnožite sa 100.

Izvor: Andri wahyudi/Shutterstock

Nastavljajući sa prethodnim primjerom, ako vam je ostalo 6 litara u rezervi, vaš automobil troši u prosjeku 6 litara na 100 kilometara, vaš teoretski domet je oko 100 kilometara. Ovo je, naravno, samo procena koja važi u idealnim uslovima, dok stvarni domet može značajno da varira.

Razlike u dometu na rezervi su ogromne i zavise od brojnih faktora, zbog čega je ključno ne oslanjati se slijepo na proračune. Neki kompaktni automobili sa malom potrošnjom goriva, poput Tojotinih modela, mogu preći i do 70 kilometara, dok će veći terenci ili pikapi, poput Forda F-150, jedva dostići 30 do 40 kilometara.

Zato je važno razumjeti koji spoljni faktori utiču na potrošnju goriva i prilagoditi vožnju kako biste maksimalno iskoristili preostalo gorivo i bezbedno stigli na odredište. Vaš stil vožnje je ključni faktor.

Agresivna vožnja sa naglim ubrzanjima i kočenjima drastično povećava potrošnju goriva u poređenju sa mirnom i tečnom vožnjom. Uslovi na putu su podjednako važni; gradska vožnja sa čestim zaustavljanjima i kretanjima troši znatno više goriva nego vožnja konstantnom brzinom na autoputu.

Takođe, ne zaboravite na opterećenje vozila i korišćenje dodatnih potrošača kao što su klima uređaj ili grijači sjedišta. Svi ovi sistemi crpe energiju iz alternatora, koji pokreće motor, što direktno povećava potrošnju goriva i smanjuje vaš domet.

Iako ponekad neizbježno, česta vožnja na rezervi može prouzrokovati ozbiljnu i skupu štetu vašem vozilu. Pumpa za gorivo, koja se nalazi unutar rezervoara, oslanja se na okolno gorivo za hlađenje i podmazivanje. Kada je nivo goriva nizak, pumpa se može pregrijati i otkazati.

Pored toga, na dnu rezervoara vremenom se nakupljaju talog i nečistoća. Vožnjom na rezervi rizikujete da se te nečistoće usisaju u sistem za gorivo, što može začepiti filter za gorivo ili mlaznice, uzrokujući neravnomjerni rad motora i potencijalno skupe popravke.