Šef Xiaomija: Slobodno kupite Tesla Model Y, rastavili smo tri do posljednjeg šrafa

Prvi čovjek kompanije tvrdi da dizajn Xiaomi YU7 automobila ne zaostaje za Tesla Model Y. Tim stručnjaka se u to lično uvjerio.

Xiaomi je upravo pokazao koliko ozbiljno ulazi u automobilsku industriju, ali i koliko cijeni konkurenciju. Izvršni direktor kompanije, Lej Jun, otkrio je da je njegov tim kupio čak tri Tesla Model Y vozila kako bi ih do posljednjeg šrafa rastavio i proučio. Cilj je bio da na osnovu detaljne analize unapredi sopstvenu proizvodnju i dizajn vozila.

Govoreći pred publikom u Pekingu, Lej je otvoreno priznao: "Kupili smo tri Modela Y početkom godine, rastavili ih dio po dio i do detalja proučavali svaku komponentu." Šef kineskog giganta je naglasio da Tesla-ina tehnologija ostavlja snažan utisak, ali da YU7, Xiaomi-jev električni SUV, "definitivno ne zaostaje" po pitanju dizajna, prenosi Bussiness Insider.

Poredeći autonomiju baterije i domet, Jun je rekao da rješenje njegove kompanije nudi odlične performanse za traženu cijenu. Zatim je izgovorio nešto što ćete veoma rijetko čuti od direktora velike kompanije: "Ne kritikujem Model Y. Model Y je zaista izuzetno vozilo. Ako ne izaberete YU7, slobodno razmislite o Modelu Y."

Ovakva iskrena pohvala konkurenciji retko se čuje u automobilskoj industriji. Ipak, testiranje i rastavljanje rivala deo su standardne prakse - to rade gotovo svi proizvođači, od tehnoloških kompanija koje rastavljaju iPhone do automobilskih giganata koji proučavaju mjenjače i šasije konkurenata.

Strategija očigledno daje rezultate. Xiaomi je eksplodirao na tržištu električnih automobila u Kini, a YU7 je zabilježio nevjerovatnih 240.000 porudžbina u prva 24 sata od lansiranja u junu. Potražnja je toliko velika da kupci sada moraju da čekaju i preko godinu dana na isporuku.

To je Lej Juna dovelo u neobičnu situaciju - da javno preporučuje konkurenciju. I ovo nije prvi put da je tako nešto izgovorio. Prvi čovjek kompanije Xiaomi je u više navrata isticao da oni koji ne žele da čekaju mogu da razmotre vozila kompanija XPeng, Li Auto, a sada i Tesla Model Y.

