Šef Xiaomija: Slobodno kupite Tesla Model Y, rastavili smo tri do posljednjeg šrafa

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Prvi čovjek kompanije tvrdi da dizajn Xiaomi YU7 automobila ne zaostaje za Tesla Model Y. Tim stručnjaka se u to lično uvjerio.

Izvor: Tesla, Xiaomi

Xiaomi je upravo pokazao koliko ozbiljno ulazi u automobilsku industriju, ali i koliko cijeni konkurenciju. Izvršni direktor kompanije, Lej Jun, otkrio je da je njegov tim kupio čak tri Tesla Model Y vozila kako bi ih do posljednjeg šrafa rastavio i proučio. Cilj je bio da na osnovu detaljne analize unapredi sopstvenu proizvodnju i dizajn vozila.

Govoreći pred publikom u Pekingu, Lej je otvoreno priznao: "Kupili smo tri Modela Y početkom godine, rastavili ih dio po dio i do detalja proučavali svaku komponentu." Šef kineskog giganta je naglasio da Tesla-ina tehnologija ostavlja snažan utisak, ali da YU7, Xiaomi-jev električni SUV, "definitivno ne zaostaje" po pitanju dizajna, prenosi Bussiness Insider.

Izvor: Tesla

Poredeći autonomiju baterije i domet, Jun je rekao da rješenje njegove kompanije nudi odlične performanse za traženu cijenu. Zatim je izgovorio nešto što ćete veoma rijetko čuti od direktora velike kompanije: "Ne kritikujem Model Y. Model Y je zaista izuzetno vozilo. Ako ne izaberete YU7, slobodno razmislite o Modelu Y."

Ovakva iskrena pohvala konkurenciji retko se čuje u automobilskoj industriji. Ipak, testiranje i rastavljanje rivala deo su standardne prakse - to rade gotovo svi proizvođači, od tehnoloških kompanija koje rastavljaju iPhone do automobilskih giganata koji proučavaju mjenjače i šasije konkurenata.

Strategija očigledno daje rezultate. Xiaomi je eksplodirao na tržištu električnih automobila u Kini, a YU7 je zabilježio nevjerovatnih 240.000 porudžbina u prva 24 sata od lansiranja u junu. Potražnja je toliko velika da kupci sada moraju da čekaju i preko godinu dana na isporuku.

To je Lej Juna dovelo u neobičnu situaciju - da javno preporučuje konkurenciju. I ovo nije prvi put da je tako nešto izgovorio. Prvi čovjek kompanije Xiaomi je u više navrata isticao da oni koji ne žele da čekaju mogu da razmotre vozila kompanija XPeng, Li Auto, a sada i Tesla Model Y.

Xiaomi Yu7
Izvor: Planet Car News

(MONDO/SmartLife

