Folksvagen lansira pristupačne električne modele: Ovo je njihov odgovor na kinesku konkurenciju i pad tržišta

Novi modeli stižu 2026. godine, a predstavljeni su uoči sajma automobila u Minhenu kao dio šire strategije za oporavak posrnule nemačke auto-industrije.

Izvor: Shutterstock

Najveći evropski proizvođač automobila, Folksvagen, predstavio je novu liniju povoljnijih električnih gradskih vozila, s ciljem da odgovori na sve jači pritisak kineskih brendova na evropskom tržištu.

Nova ponuda, najavljena uoči Sajma automobila u Minhenu (IAA Mobility), obuhvata četiri modela, sa početnom cijenom oko 25.000 evra, a prvi primjerci se očekuju 2026. godine.

Iz sjedišta kompanije u Volfsburgu poručuju da su značajne uštede postignute korišćenjem unapređene modularne platforme (MEB+) i nove generacije VW baterija koje će biti primijenjivane kroz više modela.

Folksvagen kao srednjoročni cilj postavlja 20% tržišnog učešća u segmentu malih električnih automobila u Evropi, što znači nekoliko stotina hiljada vozila godišnje.

Kao i konkurenti iz premijum segmenta, BMW i Mercedes, njemački gigant se nada da će sajam u Minhenu doprineti ponovnom uzletu domaće automobilske industrije, koja se trenutno suočava s brojnim izazovima.

(EUpravo zato/biznis.rs)