Presuda u Dizelgejt skandalu: Četiri bivša menadžera Volkswagena osuđena za prevaru

Regionalni sud u Braunšvajgu donio je presudu u velikom skandalu "Dizelgejt", osudivši četiri bivša menadžera njemačkog automobilskog giganta Volkswagena za prevaru.

Izvor: aquatarkus/Shutterstock

Dvojica su dobila zatvorske kazne, dok su dvojica kažnjena uslovno, prenosi njemačka novinska agencija DPA.

Bivši šef razvoja dizel motora osuđen je na četiri i po godine zatvora, a bivši šef odjeljenja za energetsku elektroniku na dvije godine i sedam mjeseci. S druge strane, bivši šef razvoja u koncernu dobio je uslovnu kaznu od godinu i tri mjeseca zatvora, dok je bivši vođa odjeljenja kažnjen uslovno sa godinu i deset mjeseci. Važno je napomenuti da presuda još uvijek nije pravosnažna.

Suđenje ovoj četvorici započelo je u septembru 2021. godine. U međuvremenu, slučaj protiv bivšeg izvršnog direktora Volkswagena, Martina Vinterkorna, koji se sudi odvojeno, još uvijek čeka epilog. Njegovo suđenje je počelo u septembru prošle godine.

"Volkswagen" skandal emisije gasa, poznat kao "Dizelgejt" ili "Emišngejt" započeo je u septembru 2015. godine, kada je Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država izdala obavještenje o kršenju Zakona o čistom vazduhu njemačkom proizvođaču automobila "Volkswagen" grupa.

Agencija je otkrila da je "Volkswagen" namjerno programirao dizel motore sa turbo punjenjem i direktnim ubrizgavanjem goriva da aktiviraju kontrolu emisije samo tokom laboratorijskog testiranja emisija, što je dovelo do toga da ispuštanje NOx (azot-oksida) iz vozila zadovolji američke standarde tokom regulatornog testiranja, dok su motori zapravo emitovali do 40 puta više azot-oksida u stvarnoj vožnji. "Volkswagen" je primijenio ovaj softver u oko 11 miliona automobila širom svijeta, uključujući 500.000 automobila u Sjedinjenim Državama, sa modelima iz perioda od 2009. do 2015. godine.

(Mondo)