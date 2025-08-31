Kinezi imaju najbrži električni automobil na svijetu: Rimac Nevera ostao u prašini - BYD "razvalio" rekord

Specijalna verzija BYD Yangwang U9 električnog automobila ima skoro 3.000 "konja" i maksimalnu brzinu od čak 472 km/sat.

Izvor: BYD

Kineski električni automobili često su jeftiniji i tehnološki napredniji od onoga što nude drugi proizvođači - a sada su i brži. BYD Yangwang U9 Track Edition upravo je postao najbrži električni automobil na svijetu, dostigavši rekordnu brzinu za EV od čak 472,4 km/sat.

Standardni BYD Yangwang U9 superautomobil ima pogon sa dva motora i 1.287 konjskih snaga, što mu omogućava da od nule do 100 km/sat stigne za 2,36 sekundi. To ga svrstava među najbrža vozila na svetu kada je u pitanju ubrzanje. Međutim, kada je prošle godine testiran, dostigao je 391,94 km/sat. Impresivno, ali nedovoljno da ugrozi Rimac Neveru, koji je tada bio rekorder sa 431,45 km/sat. Međutim, BYD je napravio novu verziju - Track Edition - i drastično podigao lestvicu.

Izvor: BYD

Za razliku od standardne verzije, U9 Track Edition je dobio pogon na četiri motora - svaki daje po 744 KS, što u zbiru znači monstruoznih 2.960 KS na svim točkovima.

To je znatno više od Rimac Nevera R modela sa 1.989 KS, prethodnog rekordera kada je reč o najbržim električnim automobilima. Postoji i ogromna razlika u odnosu snage i mase - Rimac ima oko 800 KS po toni, dok Yangwang prelazi 1.000 KS po toni.

Izvor: BYD

Rezultat? Nevjerovatnih 472,4 km/sat, čak 40 km/sat više od prethodnog rekorda. Na snimku koji je BYD objavio na svom globalnom YouTube kanalu vidi se i da ubrzanje Yangwang U9 Track Edition automobila ne slabi ni kada priđe rekordnoj brzini.

BYD još nije otkrio cijenu Track Edition-a, ali se zna da standardni Yangwang U9, sa cijenom od oko 200.000 evra, spada među najskuplje automobile u Kini. Čak i da nova verzija košta duplo više, i dalje bi bila znatno jeftinija od Nevere R koju je upravo pobijedila - automobila vrijednog oko 2,3 miliona evra, proizvedenog u samo 40 primjeraka.

(MONDO)