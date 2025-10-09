Kako spriječiti zamagljivanje stakala u automobilu? Predmet koji stalno bacamo nudi rješenje

Obični čepovi od plute mogu biti korisni u automobilu kada dođe se zamagljivanja stakla.

Ko bi rekao da obični čepovi od plute mogu da budu toliko korisni?

Jedna od osobina plute je da upija vlagu. Ako u automobil stavite nekoliko čepova od plute, možete spriječiti zamagljivanje stakala. Dovoljno je da ih rasporedite po kabini, posebno na komandnoj tabli, i oni će pomoći da se stakla ne orošavaju – naročito u vozilima bez klime ili onima u kojima klima slabo radi.

Mali trik za svježinu

Čepove možete presjeći i nakapati nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja. Zbog sposobnosti plute da upija, mogu poslužiti i kao prirodni osvježivači vazduha u automobilu i unijeti prijatan miris i osjećaj čistoće.

Još jedan trik – silika gel

Sličan efekat imaju i granule silicijum-dioksida koje se nalaze u kesicama u kutijama za obuću ili druge proizvode – one koje obično bacamo zajedno sa ambalažom, baš kao i čepove od plute.

Njihova osnovna funkcija je upravo upijanje vlage. Zato je korisno ostaviti te kesice u automobilu jer takođe pomažu u sprečavanju magljenja stakala. Samo vodite računa da ih odložite na bezbjedno mjesto, van domašaja djece.

