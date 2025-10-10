Ova tehnologija rješava najveću brigu vozača električnih automobila: Zaboravite na procente baterije

Da li vaš električni automobil ima dovoljno baterije da vas doveze do odredišta?

Izvor: Shutterstock

Svi vozači električnih automobila znaju taj osjećaj - baterija pokazuje 40%, ali nikom nije jasno da li je to dovoljno za 100 kilometara uzbrdo i sa uključenim grijanjem. Naučnici sa Univerziteta u Kaliforniji (UCR) razvili su rješenje koje bi moglo da eliminiše takva nagađanja.

Novi sistem zove se State of Mission (SOM) i ne pokazuje samo koliko je baterija napunjena, već daje konkretan odgovor na mnogo važnije pitanje - da li vozilo u datom trenutku može bezbjedno i uspješno da završi određeno putovanje?

Kako objašnjava profesorka Mihri Ozkan, koja je učestvovala u razvoju sistema, "SOM popunjava prazninu - to je 'svjestan' pokazatelj koji kombinuje podatke i fiziku kako bi predvideo da li baterija može da izvrši zadatak u realnim uslovima".

SOM u obzir uzima i spoljašnje faktore - saobraćaj, promjene nadmorske visine, temperaturu okoline i druge uslove koji utiču na performanse. Na osnovu toga generiše realne i trenutne prognoze za svaku vožnju.

Izvor: UCR / Cengiz S. Ozkan / Mihrimah Ozkan

"Na taj način dobijamo model koji je fleksibilan, ali i utemeljen u fizičkoj stvarnosti. Zato su njegova predviđanja ne samo preciznija, već i pouzdanija", ističe profesor Džengiz Ozkan, koji je takođe predvodio istraživanje.

Umjesto da prikazuje samo procenat baterije, SOM nudi konkretan uvid u realne mogućnosti vozila. Vozaču može da poruči da li će moći da pređe planiranu rutu - ili će mu biti potrebno jedno punjenje na pola puta.

"Sistem pretvara apstraktne podatke o bateriji u stvarne odluke, čime povećava bezbjednost, pouzdanost i efikasnost", dodaje Mihri Ozkan.

Model je još uvijek u razvoju, a glavni izazov trenutno je složenost računanja. "Trenutni okvir zahtijeva više procesorske snage nego što to nude današnji lagani sistemi za upravljanje baterijama", objašnjava Ozkan. Ipak, istraživači vjeruju da će SOM uz dalju optimizaciju uskoro pronaći primjenu u električnim automobilima, bespilotnim letjelicama, energetskim mrežama i mnogim drugim oblastima.

Rezultati istraživanja su objavljeni u naučnom časopisu iScience.