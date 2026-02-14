Kraj navigacije kakvu poznajemo? Google Maps dobija dugme koje mijenja sve

Nova opcija “Ask Maps” omogućiće korisnicima da kroz AI čet pretvore ideju u kompletan plan sa rutama, restoranima i događajima.

Izvor: Google

Google Maps bi uskoro mogao da postane mnogo više od navigacije. U kodu aplikacije pojavile su se naznake posebne sekcije za testiranje novih funkcija, a prva na listi trebalo bi da bude "Ask Maps", posebno dugme inspirisano Gemini vještačkom inteligencijom.

Ovu funkciju korisnici će uskoro imati priliku da isprobaju u sekciji koja će biti nazvana "Try new features", odnosno "Isprobaj nove funkcije".

Google očigledno želi da Maps podigne na viši nivo. Prema navodima Android Authority portala, koji je analizirao kod aplikacije, dugme "Ask Maps" bi se nalazilo odmah ispod trake za pretragu. Jednim dodirom otvarao bi se meni u formi AI četbota, veoma sličan Gemini interfejsu.

Ideja je jednostavna, ali veoma korisna. Umjesto klasične pretrage, korisnik bi mogao da unese opštu zamisao, poput plana za vikend ili večernji izlazak. Google Maps bi zatim ponudio kompletan prijedlog, uključujući rute, restorane, događaje i druge relevantne lokacije.

U kodu se pominje se fraza "turn ideas into adventures" (pretvorite ideje u avanture), što jasno sugeriše ambiciju da Maps postane mnogo više od navigacije. Cilj je da aplikacija preraste u ličnog asistenta za planiranje slobodnog vremena.

Gemini već mjesecima dobija sve dublju integraciju u Maps. Aplikacija trenutno nudi pametne preporuke za aktivnosti, sažetke recenzija i brze odgovore na pitanja o lokacijama.

Gemini je u međuvremenu postepeno zamijenio Google Assistant-a unutar aplikacije. Novi sistem donosi bolje razumijevanje glasovnih komandi i preciznije informacije o vremenu, saobraćaju i obližnjim mjestima.

Za sada nema zvaničnog datuma lansiranja. Ipak, indicije iz najnovije verzije aplikacije ukazuju da bi testiranje moglo da počne uskoro.

(Telegraf/Smartlife)