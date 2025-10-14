logo
Google Maps dobija ogromnu nadogradnju: Nova funkcija će potpuno promijeniti kako koristimo navigaciju

Autor N.D. Izvor Smartlife
Gemini asistent stiže u Google Maps, otkriveno je u kodu beta verzije aplikacije.

Vještačka inteligencija na Google Maps Izvor: Bilanol / Shutterstock.com

Google testira važnu promjenu u Google Maps aplikaciji, koja bi mogla potpuno da promijeni način na koji koristimo navigaciju. U beta verziji aplikacije otkriveno je da će korisnici uskoro moći sami da izaberu da li žele da koriste klasičnog Google Asistenta ili Gemini vještačku inteligenciju za potrebe osluškivanja i izvršavanja glasovnih komandi.

Do ovog otkrića je došao Android Authority, koji je analizirao kod beta verzije Google Maps aplikacije (25.41.03.815390258).

Izvor: Android Authority

Do sada se u Google Maps aplikaciji, nakon pritiska na mikrofon, pokretao Google Asistent. U test verziji sada postoji opcija da se pređe na Gemini, nakon čega će ikonicu mikrofona zamijeniti poznate "iskrice".

Šta ovo znači za sve nas? Prije svega, ne radi se o kozmetičkoj promjeni. U pitanju je dio šire strategije Google-a da postepeno zamijeni klasičnog Asistenta novim, naprednijim AI sistemom koji daleko bolje razumije glasovne upite korisnika - uključujući one na srpskom jeziku.

Gemini može da razumije kontekst, prirodno odgovara i obavlja kompleksnije zadatke. Vozač, na primjer, može da zatraži promjenu rute, provjeru vremenske prognoze ili informacije o gužvama - bez skidanja ruku sa volana. U poređenju sa Asistentom, Gemini reaguje brže i preciznije tumači komande, zbog čega će Google Maps postati mnogo više od obične navigacije - pretvoriće se u inteligentnog saputnika na putu.

I nije slučajno da je nova funkcija baš sada otkrivena u kodu aplikacije, jer je Google upravo najavio da će Gemini uskoro postati podrazumjevani glasovni asistent u Android Auto vozilima.

