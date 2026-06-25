Ruter i viralni trik sa novčićem: Da li metalna kovanica stvarno može da pojača loš Wi-Fi signal?

U nastavku saznajte kako novčić na ruteru utiče na Wi-Fi signal i kakvi su rezultati testiranja.

Izvor: Ilija Baošić

Ukoliko niste zadovoljni Wi-Fi signalom, velike su šanse da ste na mrežama naletjeli na razne "uradi sam" trikove za stabilniju internet vezu. Jedan od takvih "narodnih lijekova" koji već neko vrijeme kruži internetom jeste preporuka da na svoj ruter jednostavno stavite - metalni novčić.

Teorija iza ovog mita tvrdi da metal u kovanici navodno može da osigura bolju distribuciju Wi-Fi signala i da ga povoljno usmjeri ka udaljenim sobama. Naravno, zagovornici ove ideje gotovo nikad ne napominju za ovaj trik ne postoji nikakav naučni dokaz, kao i da bi čitava stvar mogla da bude kontraproduktivna.

Ipak, testiranje ovog mita u praksi brzo donosi otrežnjenje. Kako su pokazala mjerenja njemačkog portala GameStar, brzina prenosa podataka i kvalitet signala su, u najbolju ruku, isti ili čak nešto lošiji nego u slučaju rutera na koji nije postavljen novčić.

Izvor: GameStar Tech

Iako razlika u brojevima nije drastična, praktični utisak potvrđuje da metal na ruteru nikada nikome nije stvarno pomogao da riješi problem sa lošom vezom. Metal po svojoj prirodi blokira i odbija radio talase, pa blokiranje antena na ovaj način može samo da vam pokvari domet.

Umjesto gubljenja vremena sa kovanicama, jedini stvarni načini za popravljanje kućnog interneta ostaju promjena mjesta samog rutera, odnosno kupovina pojačivača signala ili Mesh sistema.