logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ruter i viralni trik sa novčićem: Da li metalna kovanica stvarno može da pojača loš Wi-Fi signal?

Ruter i viralni trik sa novčićem: Da li metalna kovanica stvarno može da pojača loš Wi-Fi signal?

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

U nastavku saznajte kako novčić na ruteru utiče na Wi-Fi signal i kakvi su rezultati testiranja.

Da li trik sa novčićem na ruteru stvarno pojačava Wi-Fi signal Izvor: Ilija Baošić

Ukoliko niste zadovoljni Wi-Fi signalom, velike su šanse da ste na mrežama naletjeli na razne "uradi sam" trikove za stabilniju internet vezu. Jedan od takvih "narodnih lijekova" koji već neko vrijeme kruži internetom jeste preporuka da na svoj ruter jednostavno stavite - metalni novčić.

Teorija iza ovog mita tvrdi da metal u kovanici navodno može da osigura bolju distribuciju Wi-Fi signala i da ga povoljno usmjeri ka udaljenim sobama. Naravno, zagovornici ove ideje gotovo nikad ne napominju za ovaj trik ne postoji nikakav naučni dokaz, kao i da bi čitava stvar mogla da bude kontraproduktivna.

Ipak, testiranje ovog mita u praksi brzo donosi otrežnjenje. Kako su pokazala mjerenja njemačkog portala GameStar, brzina prenosa podataka i kvalitet signala su, u najbolju ruku, isti ili čak nešto lošiji nego u slučaju rutera na koji nije postavljen novčić.

Izvor: GameStar Tech

Iako razlika u brojevima nije drastična, praktični utisak potvrđuje da metal na ruteru nikada nikome nije stvarno pomogao da riješi problem sa lošom vezom. Metal po svojoj prirodi blokira i odbija radio talase, pa blokiranje antena na ovaj način može samo da vam pokvari domet.

Umjesto gubljenja vremena sa kovanicama, jedini stvarni načini za popravljanje kućnog interneta ostaju promjena mjesta samog rutera, odnosno kupovina pojačivača signala ili Mesh sistema.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ruter wifi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS