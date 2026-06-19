Wi-Fi 8 neće biti ono što mislite: Zaboravite na veće brzine, ovo će biti ključna prednost

Wi-Fi 8 zadržava brzinu od 46 Gbps, ali donosi fokus na stabilnost, manje prekida i bolju pokrivenost mreže.

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Tokom godina, Wi-Fistandardi su se sve više svodili na podizanje gornje granice maksimalnog protoka, što u većini slučajeva predstavlja teorijski maksimum koji uređaji i korisnici nikada neće dostići van laboratorije ili interne mreže. Kada je Wi-Fi 7 najavljen, stigao je sa teorijskom maksimalnom brzinom prenosa podataka od 46 Gbps - što je bila ključna razlika u poređenju sa Wi-Fi 6 standardom. Očekuje se da će Wi-Fi 8 zadržati taj isti maksimum od 46 Gbps, ali se fokus pomijera na poboljšanje pouzdanosti, umjesto na samu brzinu.

Wi-Fi 8 će funkcionisati pod standardom IEEE 802.11bn, koji nosi i zvaničnu oznaku Ultra visoka pouzdanost (Ultra High Reliability - UHR). Jasno je da je fokus na pouzdanosti ovdje glavna tema. Pomjeranjem fokusa sa trke u brzini, Wi-Fi 8 će donijeti poboljšanja "ispod haube" kako bi uspostavio ravnotežu između maksimalnog protoka i stvarnog protoka koji se postiže u realnim uslovima - čineći ga tako nečim daleko većim od običnog ubrzanja interneta koje služi za reklamiranje.

Cilj ovoga je rješavanje najupornijih problema koji su se pojavili ne samo od uvođenja Wi-Fi 7 standarda, već i tokom dugogodišnje evolucije Wi-Fi tehnologije. Uobičajeni mrežni problemi koje Wi-Fi 8 rješava uključuju "mrtve zone" u pokrivenosti, preopterećenje mreže zbog velikog broja povezanih uređaja, bolji signal u zahtjevnim okruženjima (stambene zgrade, kancelarije, dvorane itd.) i nagle skokove u kašnjenju signala.

Da bi se to postiglo, Wi-Fi 8 sa sobom donosi nekoliko tehnologija kao što su:

DRU (Distributed Resource Unit – Distribuirana resursna jedinica),

(Distributed Resource Unit – Distribuirana resursna jedinica), ELR (Enhanced Long Range – Poboljšani dugi domet),

(Enhanced Long Range – Poboljšani dugi domet), MAPC (Multi-AP Coordination – Koordinacija između više pristupnih tačaka),

(Multi-AP Coordination – Koordinacija između više pristupnih tačaka), IM (Interference Mitigation – Ublažavanje smetnji), između ostalih.

Pomenuta tehnološka poboljšanja trebalo bi da omoguće veću stabilnost signala, minimiziraju slabljenje signala, ubrzaju prelazak sa jedne pristupne tačke na drugu iz sobe u sobu (roaming) i poboljšaju pokrivenost u mesh sistemima. Wi-Fi 8 će takođe promijeniti način na koji se koriste spektar i vazdušni prostor kako bi se povećao propusni opseg, poboljšao pristup kanalima i smanjio zastoj (lag).

Wi-Fi 8 je još uvijek u fazi aktivnog razvoja. Očekuje se da će IEEE finalizovati i ratifikovati ovaj standard do 2027. godine, dok se široka dostupnost na uređajima za krajnje korisnike planira za 2028. godinu.

(B92/Smartlife)