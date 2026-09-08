Zoran Zekić pred gostovanje na Grbavici: "Sarajevski derbi je uvijek priča za sebe, odlučiće detalji"

Fudbaleri Sarajeva u gradski derbi ulaze u boljem raspoloženju nego što je to bio slučaj na početku sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: YouTube/FK Sarajevo/Screenshot

Bordo tim nije otvorio prvenstvo na način na koji se očekivalo, ali dvije vezane pobjede, protiv Širokog Brijega na "Pecari" i Borca na Koševu, vratile su samopouzdanje u ekipu Zorana Zekića.

Sada Sarajevo očekuje gostovanje na "Grbavici", a trener bordo tima svjestan je da za ovakvu utakmicu nije potrebno posebno motivisati igrače.

"Gradski derbi je utakmica koja sama po sebi ne traži dodatnu motivaciju. Svi koji su dio FK Sarajevo dobro znaju šta ovaj susret znači našem klubu, našim igračima i, prije svega, našim navijačima. To je utakmica koja nosi posebnu emociju, ali istovremeno zahtijeva maksimalnu koncentraciju i odgovornost", rekao je Zekić.

Prema njegovim riječima, Sarajevo poštuje Želju, ali ima vjeru u vlastite mogućnosti u odgođenom meču drugog kola šampionata BiH.

"U derbi ulazimo svjesni svega što ova utakmica donosi. Imamo veliko poštovanje prema protivniku, ali prije svega vjerujemo u sebe i ono što smo radili u prethodnom periodu. Ekipa je u posljednjim utakmicama pokazala karakter, kvalitet i sposobnost da se nosi sa zahtjevnim utakmicama, a sada želimo da sve to prenesemo i na derbi"

Šef stručnog štaba Sarajeva očekuje borbenu utakmicu visokog intenziteta, u kojoj bi nijanse mogle napraviti razliku.

"Očekujem utakmicu visokog intenziteta, u kojoj će detalji odlučivati. U ovakvim susretima nije dovoljno samo imati kvalitet, potrebno je biti spreman odgovoriti na svaki duel, svaku situaciju i svaki trenutak pritiska. Želim da naši igrači budu hrabri, disciplinovani i da od prvog do posljednjeg minuta vjeruju u ono što radimo"

Zekić je poručio da će njegovi igrači na teren izaći sa jasnim ciljem i odgovornošću koju nosi dres Sarajeva.

"Derbi je uvijek priča za sebe. Ono što ostaje jeste želja, karakter i spremnost da se boriš za svoj klub. Mi ćemo na teren izaći upravo s tim stavom, da predstavljamo Sarajevo na najbolji mogući način".

Utakmica između Želje i Sarajeva igra se u srijedu od 18 časova, sudiće je sarajevski arbitar Nihad Ljajić, a direktan prenos je na kanalima TV Arena Sport.

(MONDO)