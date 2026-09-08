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Trener Željezničara David Muslera pred sarajevski derbi: "Jedna od najljepših utakmica u BiH"

Trener Željezničara David Muslera pred sarajevski derbi: "Jedna od najljepših utakmica u BiH"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Željezničar u srijedu dočekuje Sarajevo (18.00) u zaostalom meču drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Željezničar Sarajevo izjava David Muslera Izvor: FK Željezničar

U srijedu se igra sarajevski derbi na "Grbavici", koji je iz tabora plavih najavio trener David Muslera.

"Očekuje nas jedna od najbitnijih utakmica u sezoni. Jedna od najljepših utakmica u državi. Iskreno vjerujem u svoju ekipu, radimo zaista dobro. Moramo obratiti pažnju na minimalne detalje. Fokusirati se i pratiti naše ideje", rekao je Muslera, a prenio klupski sajt.

Prema njegovim riječima, gledao je susrete "bordo" tima protiv Radnika i u Mostaru, kao i protiv banjalučkog Borca, ali je istakao da je više fokusiran na svoj tim.

"Istina je da sam u prvoj utakmici koju sam gledao, kada sam bio u Mostaru, vidio ekipu koja je bila dosta razdvojena kada su u pitanju defanzivni i ofanzivni zadaci. Međutim, protiv Borca sam vidio organizovaniju ekipu, manje-više. Ipak, ne brinem se previše o njima. Fokusiran sam na ono što mi trebamo raditi i na ono što moramo uraditi. Ako budemo slijedili svoje ideje, imaćemo više šansi da osvojimo bodove".

Muslera je otkrio i šta je prednost Želje u predstojećem derbiju.

"Sigurno je da sada imamo veći broj igrača na raspolaganju. Zajedno radimo već dvije sedmice i to nam pomaže da steknemo određene automatizme koje ranije nismo imali. Takođe, svakim danom je sve teže izboriti mjesto među jedanaest igrača koji počinju utakmicu. Vidim da su igrači sve povezaniji. Najvažnija stvar koju sam osjetio od samog početka jeste velika povezanost među svim igračima. Mislim da je to zaista veoma važno za jednu ekipu".

Španski stručnjak očekuje pomoć i punih tribina "Grbavice".

"Imati 10.000 ljudi na tribinama koji nas podržavaju, kao što to uvijek rade, predstavlja veliki plus. Zato ovom prilikom želim poručiti da sutra želim vidjeti punu 'Grbavicu'. Potrebni su nam svi. Ta podrška je veliki plus i zaista je nevjerovatna. Mislim da sam već na prvoj utakmici ove sezone mogao osjetiti tu atmosferu, a prema onome što sam čuo i vidio na snimcima, osjećaj će biti nevjerovatan. Kao i uvijek, potrebni su nam svi", podvukao je strateg Željezničara.

Meč između Želje i Sarajeva na rasporedu je u srijedu od 18 časova, sudiće je sarajevski arbitar Nihad Ljajić a direktan prenos je na TV Arena Sport BiH.

(MONDO)

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Tagovi

David Muslera Rodrigez FK Željezničar FK Sarajevo Premijer liga BiH

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