Zrinjski 6/6: Mostarci nižu pobjede, odmakli Borcu na +8

Mostarski tim je trijumfovao u hercegovačkom derbiju nad Širokim Brijegom i sada ima osam bodova prednosti u odnosu na Borac kao najbližeg pratioca.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Šesta utakmica – šesta pobjeda, bilans je igrača Zrinjskog u Premijer ligi BiH.

Izabranici Simona Rožmana iskoristili su večerašnji poraz Borca na Koševu (1:0) i pobjedom protiv Širokog Brijega rezultatom 2:1 braniocu titule odmakli na osam bodova pred međusobni duel koji se igra sljedeće subote (12. septembar) na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Mostarce je do pobjede predvodio dvostruki strijelac Nemanja Bilbija, koji je mrežu iza leđa kapitena gostiju Ivana Puljića zatresao već u šestom minutu. Mateo Barać je u 29. minutu izjednačio sjajnim udarcem sa više od 30 metara. Intervenisala je tada odbrana Zrinjskog i izbacila loptu van kaznenog prostora, ali samo do Baraća koji je dotrčao do lopte praktično sa centra i odličnim šutem matirao nemoćnog Karačića.

Ipak, pred kraj prvog dijela "plemići" su vratili prednost na svoju stranu. Ponovo je Bilbija bio najprisebniji pred gostujućim golom, došavši tako do brojke od već pet golova u ovoj premijerligaškoj sezoni. A nevjerovatno zvuči podatak da je u dva mandata u mostarskom klubu postigao ukupno 202!?

Ubrzo po početku nastavka, Širokobriježani su imali veliku šansu da drugi put anuliraju zaostatak. Dan Lagumdžija je skrivio penal, David Virhili je namjestio loptu na bijelu tačku, ali je Karačić ukrotio šut krilnog napadača tima sa Pecare.

Zrinjski će u narednom kolu, sljedećeg vikenda, biti gost Borca, dok će Široki Brijeg na Pecari odmjeriti snage sa BSK-om.

PREMIJER LIGA BiH - 6. kolo

Željezničar – Velež 3:1

Sarajevo – Borac 1:0

Zrinjski – Široki Brijeg 2:1

Odigrano u subotu:

BSK – Čelik 3:2

Radnik – Sloga Meridian 1:2

(mondo.ba, D. Šutvić)

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