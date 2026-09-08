Željezničar objavio detalje: Odbor za hitnost zatekao 3.589 KM na računu i dug oko 3,5 miliona KM!

Objavljeni detalji poslovanja FK Željezničar za protekla dva mjeseca.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Fudbalski klub Željezničar objavio je detelje o finansijskom poslovanju za prethodna dva mjeseca, odnosno otkako je imenovan Odbor za hitnost.

Klub sa Grbavice saopštio je da je na računu bilo svega 3.589 KM, a da su dugovi za plate i dugovi dobavljačima iznosili ukupno oko 3,5 miliona KM.

Prenosimo kompletnu objavu FK Željezničar sa zvaničnog sajta:

"Fudbalski klub Željezničar u nastavku obavještava članove i cjelokupnu javnost o finansijskom poslovanju u periodu rada Odbora za hitnost, a u cilju što jasnijeg i transparentnijeg odnosa sa navijačima.

Odbor za hitnost je imenovan početkom jula, a nakon nekoliko sedmica Odbor je i zvanično ovjeren kod nadležnih državnih institucija.

Finansijsko stanje prvi dan nakon imenovanja Odbora za hitnost – 07.07.2026.

U trenutku imenovanja Odbora za hitnost, Klub je na računu imao 3.589,62 KM. Pri tome, uposlenicima su se dugovale plate (bruto) za mjesece april i maj u iznosu od 1.381.886,57 KM (april 778.428,00 KM i maj 603.458,57 KM). Dugovi prema dobavljačima iznosili su 2.082.702,00 KM.

Prilivi u periodu 07.07. – 07.09.2026.

FK Željezničar je u pomenutom periodu od dva mjeseca zabilježio priliv od 2.613.275,68 KM. Od toga:

400.000,00 KM od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (prva tranša)

1.259.116,68 KM od rate transfera Abdulmalik Al Jabera

143.000,00 KM od sponzora

247.564,00 KM od sezonskih ulaznica i članstva

132.052,00 KM od pojedinačnih ulaznica za prve tri domaće utakmice

50.000,00 KM od članarina Omladinske škole

350.000,00 KM kredita ASA banka

31.543,00 KM raznih priliva

Odlivi u periodu 07.07. – 07.09.2026.

FK Željezničar je imao odlive od 2.543.842,16 KM za period iznad naveden, a po sljedećim stavkama:

575.778,14 KM na plate za mjesece april, maj i juli (dijelovi plata za maj i juni su reprogramirani)

674.647,70 KM na doprinose i poreze za mjesece april, maj i juni

241.631,07 KM na dobavljače

380.949,01 KM na posredničku agenciju za transfer Al Jabera

627.521,42 KM na povrat kredita iz ranijeg perioda

43.314,82 KM na rate po sporazumu prema PU (juli i august)

Presjek obaveza Kluba na plate, doprinose i poreze

U cilju informisanja navijača o troškovima na plate (bruto) prvog tima, stručnog štaba, administracije i Omladinske škole, Klub u nastavku objavljuje presjek pomenutih troškova:

Januar 2026. godine – 463.502,00 KM

Februar 2026. godine – 560.168,00 KM

Mart 2026. godine – 724.796,00 KM

April 2026. godine – 778.428,00 KM

Maj 2026. godine – 603.458,57 KM

Juni 2026. godine – 445.049,00 KM

Juli 2026. godine – 450.413,00 KM (416.543,82 KM bez iznosa otpremnina za sporazumne raskide ugovora sa igračima)

Logičnim slijedom, jedan od osnovnih ciljeva Odbora za hitnost bio je smanjenje troškova na osnov plata kako bi Klub u skladu sa očekivanim prilivima mogao servisirati troškove. Očigledno da se u prvih šest mjeseci ove godine nije razmišljalo u budžetiranju i načinu pronalaska prihoda kako bi se redovno isplaćivale obaveze.

Klub je raskidima ugovora i isticanjem ugovora značajno smanjio obaveze po ovom osnovu i omogućio poslovanje u narednom periodu.

U zimskom prijelaznom roku na početku godine dovedeno je sedam igrača sa mjesečnim bruto platama u iznosu od 203.320,00 KM. U trenutnom prijelaznom roku stiglo je 18 igrača sa mjesečnim bruto platama u iznosu od 128.809,00 KM.

Odbor za hitnost je težio na dovođenju mlađih igrača, željnih dokazivanja koji bi u narednom periodu mogli napraviti određene transfere, a kvalitetom odgovoriti na trenutne ciljeve Kluba.

Klub se ovom prilikom zahvaljuje svim uposlenicima na razumijevanju kompleksne situacije. Napominjemo da nisu plaćeni dijelovi iznosa plata za april, maj i cijeli iznos za juni, a uposlenici Kluba su potpisali reprograme i tako omogućili lakše poslovanje Kluba. Također, zahvaljujemo se bivšim uposlenicima na spremnosti za odgodu određenih plaćanja.

FK Željezničar će u sličnim okvirima nastaviti sa informisanjem navijača o radu Kluba".