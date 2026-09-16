Juniori Zrinjskog već zakazali dvomeč sa PAOK-om: Tim sa Gibraltara samo zagrijao mlade Mostarce

Omladinci Zrinjskog iz Mostara ubjedljivo savladali gibraltarski Linkoln u prvom kolu Omladinske lige šampiona.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Raspoloženi i raspucani bili su mladi fudbaleri mostarskog Zrinjskog, koji su u prvom kolu Omladinske lige šampiona deklasirali Linkoln sa Gibraltara 6:0 (3:0), a briljirao je Antonio Arapović, strijelac četiri gola.

Iako je mladi napadač "plemića" promašio penal u 18. minutu, nije ga to poremetilo da dođe do "pokera". Odbijenu loptu nakon odbrane gostujućeg golmana sproveo je u mrežu i tako otvorio seriju golova na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Nedugo zatim, u 31. minutu, stigao je i do drugog gola, da bi na 3:0 povisio Ante Šunjić. Bio je to rezultat prvog poluvremena.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

U samo par minuta nastavka, Arapović je još dva puta tresao mrežu Linkolna, prvo u 54, a onda i u 55. minutu, za više nego ubjedljivih 5:0. Ni tu nije bio kraj mukama gostiju, koji su u 68. minutu primili i šesti gol. Ponovo je dosuđen kazneni udarac za tim Dalibora Cvitanovića, ovaj put odgovornost je preuzeo Šunjić i postigao svoj drugi gol na meču, za konačnih 6:0.

Ukoliko eliminiše tim sa Gibraltara, što je vrlo vjerovatno nakon večerašnjeg ubjedljivog trijumfa, šampion BiH će u narednoj rundi igrati protiv grčkog PAOK-a (28. oktobra i 4. novembra). Ipak, prije dvomeča sa Grcima Mostarci će igrati revanš na Gibraltaru, gdje će imati zadatak da ovjere plasman u narednu fazu kvalifikacija.

Ovaj duel zakazan je za 13. oktobar od 18 časova.