Zato ga je htio Veljko Paunović: Čim je debitovao za Srbiju skočila cijena na 40 miliona evra

Stefan Džodić debitovao za reprezentaciju Srbije, a cijena mu skočila na 40 miliona evra koliko će iznositi klauzula u novom ugovoru u Almeriji.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Srpski reprezentativac Stefan Džodić debitovao je za "orlove" u Ligi nacija u meču protiv Njemačke u Minhenu (2:0) i pokazao je zbog čega ga Veljko Paunović toliko cijeni. I ne samo on, isti slučaj je sa rukovodstvom Almerije za koju igra, a koja je odlučila da preventivno reaguje i podigne mu cijenu čim je zaigrao za državni tim.

Tako je klub iz Andaluzije postigao dogovor sa njim oko produžetka ugovora, sve do juna 2032. godine, prenose lokalni mediji. Ozvaničenje saradnje se očekuje svaki dan pošto je Džodić već dao riječ, zadovoljan uslovima koje je klub iz Almerije, a ono što je posebno zanimljiva stavka u njegovom novom ugovoru je što će biti ubačena i otkupna klauzula od 40.000.000 evra, što je vrlo čest slučaj u Španiji.

To je naravno način da se "odbiju" zainteresovani klubovi, ali isto tako nije ni sigurna cijena koju će neko platiti za Džodića, samo se Almerija osigurava da ne mora da ga proda za manje.

Ko je Stefan Džodić?

U pitanju je centralni vezni rođen 2005. godine, koji po mnogome podsjeća na Nemanju Matića. Igraju na istoj poziciji, a tu su i po visini (Stefan Džodić je visok 190 cm). Ponikao je u akademiji Monpeljea, i u tom gradu je rođen, a zatim je 2025. godine prešao u Almeriju u kojoj je bio manje-više standardan prošle sezone. Ove godine odigrao je šest utakmica za Almeriju u drugoj ligi Španije i postigao je jedan gol.

Inače je sin nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije Nenada Džodića, dok takođe ima i mlađeg brata Viktora Džodića. I otac i brat su u Monpeljeu, jedan kao skaut, drugi kao igrač mladog tima.

"Kada sam bio mlađi, otac mi je mnogo pomagao, i na terenu i van njega. Gledao je moje treninge i utakmice i stalno mi davao savjete. Iako nije igrao na mojoj poziciji, bio je profesionalni fudbaler i zna šta fudbal na tom nivou zahtijeva. Mnogo mi je pomogao da stignem dovde", naglasio je Stefan Džodić.

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