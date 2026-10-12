Nemanja Matić analizira stanje srpskog fudbala i nedostatak vrhunskih igrača u reprezentaciji, ističući tužnu situaciju na utakmicama. Posebno na meču protiv Grčke na kome su tribine bile praktično prazne.

Izvor: Printskrin/Youtube/Oтац Предраг Поповић

Legendarni srpski fudbaler Nemanja Matić ocjenio je u podkastu "Veče sa ocem Predragom" da naš fudbal nije ni blizu nivoa na kome je bio, kada je do prije sedam-osam godina i on igrao za državni tim. Iako smo poslije odlaska njega iz reprezentacije igrali na dva uzastopna Svjetska prvenstva i konačno na Evropskom prvenstvu poslije dvije decenije, Matić misli da individualno gledano srpskom fudbalu nedostaje kvalitet i igrači u najboljim klubovima Evrope.

"Generalno, što se tiče talenta, definitivno više nismo na nivou na kom smo nekada bili. Naši igrači više ne igraju u najboljim ligama Evrope i u najboljim klubovima", rekao je Matić i ocijenio da današnja reprezentacija koju vodi Veljko Paunović ne može prići nekadašnjem kvalitetu.

Gdje su nestali srpski talenti?

Vidi opis Nemanja Matić: "Srbija više nema vrhunske igrače, ono sa Grčkom je tuga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Daću vam jedan primjer, čisto da uporedimo današnje reprezentativce sa generacijom kojoj sam i sam pripadao. Ne moramo da idemo daleko. Kada sam ja ulazio u reprezentaciju, prije petnaestak godina, imali smo kapitena Mančester junajteda, Nemanju Vidića. Imali smo Baneta Ivanovića u Čelsiju, jednog od najboljih igrača na svojoj poziciji na svijetu. Imali smo Dekija Stankovića, koji je tih godina osvajao Ligu šampiona i Seriju A. Prije toga smo imali Mladena Krstajića, koji je igrao na vrhunskom nivou u Šalkeu. Imali smo Žigića u Valensiji, Miloša Krasića u Juventusu i Milana Jovanovića u Liverpulu", nabrajao je Matić i potom je naglasio:

"Dakle, u tom trenutku imali ste desetak igrača na vrhunskom nivou. Mi to danas, nažalost, više nemamo. Zašto je tako, to je već pitanje za ljude odgovorne u sistemu".

Kako vodi Ub?

Nemanja Matić je još u igračkim danima počeo da vodi klub iz svog grada - Jedinstvo iz Uba - koje je doguralo do Superlige. Iako se radi o malom mjestu, Matić je uspio da ga "skocka" i obezbijedi lijepe uslove, ali primjećuje da srpskom fudbalu treba više takvih entuzijasta.

"Ub je malo mjesto sa sedam-osam hiljada ljudi. Trudimo se da našoj djeci obezbijedimo koliko-toliko dobre uslove za napredak. Međutim, ne možete da budete mnogo ispred sistema u kom se takmičite. Sve je povezano i jedno povlači drugo", rekao je on.

Vidi opis Nemanja Matić: "Srbija više nema vrhunske igrače, ono sa Grčkom je tuga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Vodim taj klub, a imam ljude koji mi pomažu već 11 godina, kao što ste rekli. Zaista je bilo veoma teško. Susretali smo se sa raznim problemima, ali to je priča na lokalnom nivou. Kada je riječ o srpskom fudbalu, to je mnogo šira slika i mislim da svi uglavnom vidimo isto. Sama činjenica da više niko ne želi da dolazi da gleda utakmice dovoljno govori".

Matić je istakao i da niko više neće da gleda fudbal u Srbiji:

"Ranije smo imali problem što ljudi nisu željeli da gledaju naše klubove, a sada više niko ne želi da gleda ni reprezentaciju. Zaista je bilo tužno gledati Srbiju na stadionu 'Rajko Mitić' protiv Grčke, pred svega 5.000 ljudi. Nemam tu više šta da dodam", zaključio je Nemanja Matić o tužnoj slici na utakmici na startu Lige nacija.

"Ima malo i do naroda"

Izvor: MN PRESS

Koliko god da kritikuje srpski fudbal i srpske fudbalere, Nemanja Matić ističe i sljedeće: "Ima nešto i do naroda. Ljudi su ljuti i ne žele da dolaze na stadion, ali pojedinim ljudima odgovara kada publika ne dolazi, jer im odgovara da je stadion prazan i da nema ko da ih kritikuje", rekao je fudbaler Sasuola.

"Više sam za to da na stadionu bude 50.000 ljudi koji će da iskažu svoje mišljenje. Kada je fudbal u pitanju, emocije nam često idu u pogrešnom smjeru. Treba doći, gledati i podržati reprezentaciju, a onda, ako niste zadovoljni, treba to i da kažete. Lako je sjedeti kod kuće i pisati komentare. Treba doći i podržati te momke, ko god u tom trenutku igrao za reprezentaciju. Naravno, ne mogu da griješim dušu, sigurno i u našem fudbalskom sistemu ima kvalitetnih ljudi. Ipak, trenutno ima dosta onih kojima odgovara da niko ne dolazi na stadion Crvene zvezde i Partizana. Tako da ima pomalo i do nas".

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