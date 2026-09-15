"On je šampion sa velikim Š": Italija bruji o velikom Nemanji Matiću

Nemanja Matić je odigrao nevjerovatan meč u pobjedi Sasuola nad Juventusom i sada je o tome naširoko pričao njegov trener Alberto Akvilani.

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Sasuolo je spektakularno pobijedio Juventus 3:2 (0:0), a heroji pobjede bili su Nemanja Matić i Vasilije Adžić. Nekadašnji reprezentativac Srbije Matić asistirao je Espozitu za gol u 65. minutu, a mladi Crnogorac je pogodio u 94. minutu za pobjedu.

Nakon utakmice trener Sasuola i nekadašnji proslavljeni vezista Rome i selekcije Italije Alberto Akvilani probranim riječima i na poseban način je pričao o Matiću.

"Srećan sam što imam nekoga kao što je Matić, šampiona sa velikim 'Š'. On je šampion u svakom smislu i mnogo mi pomaže. Igra, kao sada, nevjerovatne utakmice i pomaže mladim igračima kojima su potrebne takve figure, ljudi koji ih usmjeravaju ka ispravnom ponašanju, koji ih uče da budu aktivni van terena i na terenu", rekao je Akvilani, a potom je pohvalio i druge veterane iz svog tima.

"Često pominjemo mlade, ali je pošteno pomenuti i njega, Berardija, Lorijentea, Idzesa, koji pomažu i meni i momcima. Lorijente je važan igrač, za mene je po potencijalu vrhunski. Popravio je aspekt razumijevanja igre, prepoznavanja sebe u igri na terenu. Napreduje i zasluga je njegova jer radi, radoznao je, sluša. A ono što ima urođeno, to mu niko ne može oduzeti."





"Pričao sam o hrabrosti"

Akvilani je poslije odlične partije svog tima istakao da ima mnogo kvalitetnih igrača i da mu nije uvijek lako da se odluči ko će mu igrati.

"Juče sam pričao o hrabrosti, za ovo treniramo. Moraš da imaš hrabrosti da ovako igraš protiv Juventusa i drugih timova. Srećan sam što treniram ovu ekipu, ovo je zdrava grupa i veoma sam zadovoljan jer su odigrali utakmicu na visokom nivou u svakom pogledu. Ja bih fokus prebacio na hrabrost koju je Sasuolo pokazao, bez odricanja od sebe. Ako moram da izaberem jednu riječ, bila bi: emotivno.

Imam mnogo dobrih igrača koji mi otežavaju izbor. Sada, sa pet izmjena, moramo da učinimo da se svi ti momci osjećaju kao starteri. Izabrao sam Espozita jer sam ga uz Torstvedta više želio u toj postavci, ali sam znao da Adžić može da napravi razliku kada uđe protiv umornijih ekipa. I Bouvi je postigao gol. Izmjene služe da promijene utakmicu, a i oni koji počinju sa klupe moraju da se osjećaju kao starteri. On je mlad igrač, ima veoma veliki potencijal i dobro je počeo ovu sezonu. Započeo je novi put, daje nam odlične rezultate i sada mora da razumije da ne smije da se zadovolji ovim, jer je put i dalje veoma dug. Ali ako nastavi ovako, može samo da nastavi da napreduje", rekao je on.

Nemanja Matić ne staje

Sa 38 godina on i dalje igra na najvišem nivou. Nakon što se probio u dresu Benfike igrao je godinama za Čelsi i Mančester junajted, a onda je po sezonu igrao za Romu, Ren, lion i Sada Sasolo. Započeo je drugu sezonu u Sasuolu i ne djeluje da će da stane uskoro.