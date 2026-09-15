Zbog porodične tragedije naprasno završio karijeru, sada gaji lubenice i dinje

Kevin Kampl je u januaru ove godine završio karijeru nakon smrti brata Sekija, a sada je daleko od fudbala, ali i od Njemačke i Slovenije. Daleko na sunčanoj Majorci uživa na svojoj farmi.

Izvor: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada se Kevin Kampl povukao iz reprezentacije Slovenije 2018. godine naveo je da to radi iz privatnih razloga. A onda je 3. januara 2026. godine raskinuo ugovor u Lajpcigu gdje je postao legenda i naprasno završio karijeru.

Sve to je uradio nakon smrti brata Sekija, a kasnije i oca. Sada daleko od fudbala živi na idiličnoj farmi na Majorci, daleko od slave, pritiska i fudbala.

Ko je Kevin Kampl?

Rođen u Njemačkoj u slovenačkoj porodici iz Maribora počeo je da igra u Solingenu, zatim nakon što nije dobio šansu u Bajeru prešao je u Grojter Firt. Preko Osnabrika, Alena i Salccburga došao je do Borusije Dortmund i Leverkuzena, da bi od 2017, do 2026. bio jedan od ključnih igrača Lajpciga.

Na kraju je imao 283 nastupa za Lajpcig, dao je 13 golova, imao 23 asistencije, a stigao je sa klubom do polufinala Lige šampiona i osvojio je dva kupa i Superkup Njemačke.

Šta se desilo?

Prvo je 22. oktobra 2025. godine u 51. godini od srčanog udara preminuo Kevinov brat Seki Kampl, a onda je nedugo poslije toga umro i njegov otac Jože.

"Taman je trebalo da krenem na trening sa Timom Vernerom kada me je pozvala žena mog brata. Rekla je da ne mogu da dobiju Sekija. Odmah sam otišao na aerodrom i kada sam stigao u Solingen saopštili su mi užasne vijesti. Otišao sam do bolnice i 100 prijatelja je čekalo ispred. Uspio sam da se oprostim od Sekija. Imao je srčani udar. Vidio sam svog brata tu, istog brata s kojim sam slavio rođenan na Majorci nedelju dana ranije. To su najgori mjeseci mog života.

Brat mi je bio sve u žviotu. Otac, najbolji prijatelj, mentor koji mi je pokazao put. Sve smo radili zajedno posljednjih 10 godina. Razumjeli smo se telepatski, moja žena kaže da se ne sjeća nijednog odmora bez njega. Posećujem njegov grob svakog dana, a i dalje ne mogu da shvatim. Ponekad i dalje mislim da će se pojaviti svakog momenta iza ćoška", objasnio je njemačkim medijima Kampl. A onda je otkrio da mu je i otac tada bio u teškom stanju.

"On je bio na intenzivnoj njezi prije nego što mi je brat preminuo jer je izgubio trećinu krvi. Već je imao nekoliko srčanih udara. Sada opet gubimnogo krvi, ali ne želi da se vraća u bolnicu. Majka se brine o njemu sada, ranije je to radio Seki. Teško joj je", rekao je Kampl.

Sada je na rajskom ostrvu i živi

Nakon završetka karijere Kevin Kampl ne samo da je otišao daleko od fudbala, već se udaljio i od Njemačke i Slvoenije. Otišao je na Majorku gdje se bavi poljoprivredom - uzgaja paprike, paradajz i masline.

"Imao sam prilično us***u godinu, nema druge riječi za to. Život mora da ide dalje, iako je bilo jako teško prihvatiti da se sve to desilo. Ipak mir i tišina koju imamo na Majorci nam prijaju. Imamo medene dinje, lubenice, paradajz, luk, paprike i mnogo toga. Raste kao ludo ovdje, a jako je ukusno i maslonovo ulje koje sami pravimo", rekao je on.