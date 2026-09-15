Ljetovanje u Hrvatskoj zamalo koštalo vida igrača Flensburga

Rukometaš Kent Robin Tonesen je zamalo ostao bez vida tokom ljetovanja u Hrvatskoj. Brza reakcija njegovog kluba ga je ipak spasila.

Izvor: Kevin Domas / imago sportfotodienst / Profimedia

Kent Robin Tonesen prošao je kroz pravi pakao ovog ljeta u Hrvatskoj. Desni bek Flensburga došao je na odmor na jadransku obalu, a onda je zamalo ostao bez vida.

Rukometni reprezentativac Norveške i osvajač srebra na Svjetskom prvenstvu 2017. godine osjetio je snažne bolove u predjelu desnog oka. Odmah je otišao kod ljekara, ali mu je rečeno da nije ništa ozbiljno u pitanju. Već narednog dana klub je reagovao i tražio da se hitno vrati na kranji sjever Njemačke. To mu je na kraju spasilo vid i karijeru.

Odmah su mu ljekari dijafnostifikovani herpes zoster, virus koji je uhvatio područje oka i postojao je ozbiljan rizik da ostane bez vida. Ipak uspio je da se oporavi, ali povratak na teren još uvijek čeka.

"Nikada prije nisam doživio takav bol, bilo je brutalno. Nakon prvog treninga osjećao sam se kao da me udarila dvonedeljna upala mišića", rekao je on.

Ko je Kent Robin Tonesen?

Norvežanjin rođen u Švedskoj igrao je u domovini za nekoliko ekipa, pa je prešao u švedski Savehof. Zatim se ustalio u Bundesligi u dresu Veclara i Fihse Berlina, pa je proveo šest godina u Mađarskoj, prvo u Vepsremu, pa u Pik Segedu, Igrao je dvije godine u Pari Sen Žermenu prije dolaska u Flensburg. Sada bez njega na početku ove sezone Niklas Kirkeloke je jedini desni bek u ekipi Aleša Pajovića.