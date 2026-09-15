Hrvatska na dres stavila pismo Svetog Ćirila: Srbi ga poštuju i slave, svuda su njegovi hramovi i ulice

Fudbalska reprezentacija Hrvatske igraće u novim dresovima na kojima će biti i glagoljicom napisan natpis Hrvatska.

Izvor: X/SPC/Printscreen

Nakon što je Hrvatska prestala da sarađuje sa Najkom i krenula u saradnju sa Adidasom dobili smo novi dres "vatrenih". A na njemu - glagoljiicu. Na kragni novog dresa ispisano je Hrvatska glagoljicom, a HNS je objasnio i zašto.

Iznad kragne na prepoznatljivom kockastom prvom dresu nacionalnog tima biće ispisano "Hrvatska", ali upravo ovako - ⰘⰓⰂⰀⰕⰔⰍⰀ. To je glagoljica, slovensko pismo nastalo vjerovatno u devetom vijeku.

"Novi prvi dres savremena je interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića, jednog od najupečatljivijih vizuelnih simbola u međunarodnom fudbalu. Prvi put su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slovenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Glagoljička slova protežu se kroz cijeli uzorak, dajući jednom od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog fudbala novo, savremeno izdanje. Na zadnjem dijelu okovratnika nalazi se i natpis “CROATIA” ispisan glagoljicom, koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom istorijom", navodi HNS u svom tekstu.

Šta je glagoljica?

Glagoljica je slovensko pismo koji je stvorio Konstantin Filozof, poznatiji na ovim prostorima kao Sveti Ćirilo. On je sa svojim bratem Metodijem donio pismenost i hriščanstvo Slovenima, a bio je nevjerovatno učen čovjek koji je istovremeno bio vrstan lingvista, teolog... Rođen je u Solunu, a umro je u Rimu.

Glagoljica je pismo koje možemo da vidimo na najstarijim spomenicima, a ovo pismo je od današnje Grčke gdje je nastalo stiglo preko Makedonije sve do Moravske i Češke sa jedne starne, a Rusije do druge pa je nađena i na zidovima saborne Crkve u Novgorodu.

Srbja ga slavi kao velikog sveca

Izvor: SPC/Printscreen

Konstantnin Filozof, tj. Sveti Ćirilo je u Srbiji jako poštovan. Kao svetac se praznuje 24. maja u pravoslavnom, a 14. februara u katoličkom kalendaru. U Srbiji postoje harmovi posvećeni Ćirilu i Metodiju u Beogradu, Novom Sadu, Beloj Palanci, a u Beogradu na Banovom Brdu se nalazi i katolička crkva Ćirila i Metodija. Ulice Ćirila i Metodija ima gotovo svaki grad u Beogradu pa postoje u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Bajinoj Bašti, Kruševcu...