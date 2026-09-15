Stefan Momirov je nakon dvije godine u ABA ligi u dresu Spartaka sada novi košarkaš Oldenburga.

Izvor: MN PRESS

Stefan Momirov ima novi klub! Šuter koji je našao mjesta u nacionalnom timu u FIBA prozorima je nakon dvije sjajne sezone u Spartaku ponovo u inostranstvu. Nekadašnji igrač FMP-a, Mege, Kolosa i Breogana igraće naredne sezone u Oldenburgu, objavio je njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović.

Sada več iskusni 26-godišnji šuter koji se snalazi kao bek i krilo nekadašnji je osvajač zlata sa U18 timom Srbije na Evropskom prvenstvu, a dobro ga je zapamtila Crvena zvezda koju je pretprošle sezone nekoliko puta srušio kao igrač Spartaka. Sa timom iz Subotice ispisao je istoriju i osvojio titulu prvaka Srbije.

Iz košarkaške porodice

Vidi opis Momirov ima novi klub poslije 2 godine u ABA: Miško Ražnatović ga opet odveo u inostranstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Stefan dolazi iz košarkaške porodice. Otac Jovica je devedesetih igrao u Hemofarmu i Profikoloru, a majka Snežana je još poznatija pošto je bila reprezentativka Jugoslavije na Eurobasketu 1995. godine.

"Zanimljivo je da me je mama dok sam još bio beba vodila na pripreme. Sa njom sa kao mali išao na treninge, mnogo vremena sam provodio u košarkaškoj hali tako da sam veoma brzo zavolio košarku. Očigledno je da košarku imam u krvi, jedino time mogu da opišem moju zaluđenost za ovim sportom. Od roditelja dobijam zaista korisne savjete, analiziramo ponekad utakmice i moju igru, ali ipak najveća podrška je moja sestra Sara koja je moj najvjerniji navijač", rekao je Stefan jednom prilikom.

Stefan je bio redovan u mlađim kategorijama Srbije i u generaciji sa Nikolom Miškovićem, Aleksom Uskokovićem i Markom Pecarskim je 2017. u Slovačkoj osvojio evropsko zlato. Kod selektora Alimpijevića je u prethodnom periodu pozivan i u seniorski tim.