Selektoru rekao konačno ne: "Dragi navijači ovo su najteže riječi. Nadalje ne igram u reprezentaciji"

Napadač Noa Okafor prestaće da igra za reprezentaciju Švajcarske zbog nerazumijevanja sa selektorom Muratom Jakinom.

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Potres u selekciji Švajcarske pošto je nakon samo 26 nastupa za nacionalni tim krilni napadač Lidsa Noa Okafor odlučio da zbog sukoba sa selektorom napusti nacionalni tim. Nekadašnji fudbaelr Bazela, Salcburga, Milana i Napolija prošao je sve omladinske kategorije nacionalnog tima, ali neće više nositi dres Švajcarske.

On je istakao da se neće vraćati u tim dok god je Murat Jakin na mjestu selektora, a sumnja se da je nezadovoljan prije svega minutažom na Svetskom prvenstvu gdje je odigrao samo posljednji dio meča sa Alžirom kada je ušao sa klupe.

Nisu problemi sa Muratom Jakinom od juče, on je već bio "na ledu" 16 mjeseci kod iskusnog stručnjaka nakon što je javno kritikovao selektora, ali je nakon odlične forme u finišu prošle sezone sjeo i sve raspravio, pa ga je Jakin nakon sastanka vratio u tim,

Tim u kome je Granit Džaka i dalje kapiten sa 33 godine, 152 nastupa i 18 golova, tako će ostati bez jednog igrača na koga se računalo da će voditi ekipu u narednim godinama.

Šta je rekao Noa Okafor?

"Dragi navijači, ovo su najteže reči koje sam do sada napisao u svojoj karijeri. Poslije pažljivog razmatranja, odlučio sam da do daljeg neću igrati za reprezentaciju Švajcarske. Ova odluka mi je izuzetno teška, ali želim i moram da je donesem sada. Za mene nikada nije bilo ničeg većeg od igranja za Švajcarsku.

Svaki put kada sam obukao ovaj dres, trudio sam se da ostavim srce na terenu. Volio bih da i u budućnosti nastavim da igram za Švajcarsku i da dam sve od sebe za našu zemlju. Ali pod trenutnim okolnostima, jednostavno više ne mogu to da radim. Važno mi je da razjasnim jednu stvar: ova odluka nema nikakve veze sa minutažom. Znam da u prošlosti nisam uvijek sve radio kako treba. Mladi igrači prave greške i zbog toga sam se izvinio. Ali sada je situacija drugačija.

Čak i na Svjetskom prvenstvu, uvek sam prihvatao teške periode i dosljedno stavljao sebe u službu ekipe. Bila mi je velika čast da budem uz svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu. Dugo sam vjerovao da će se situacija promijeniti. Godinu dana nakon Evropskog prvenstva, Murat Jakin je zajedno sa članovima stručnog štaba došao u Englesku kako bi posebno sa mnom obavio razgovor i razjasnio situaciju.

Bio je to veoma korektan i dobar razgovor. Uspjeli smo da raščistimo nesporazume i da gledamo naprijed. Bio sam zahvalan Muratu Jakinu zbog toga. Upravo zato sam na Svjetsko prvenstvo otputovao sa dobrim osjećajem, pun motivacije i čvrste namjere da dam sve od sebe za ekipu i Švajcarsku.

Zbog toga me je još više razočaralo ono što sam tamo doživio. Ne zato što sam malo igrao, već zbog načina na koji sam bio tretiran. Za mene je to bio najteži period moje karijere do sada. Dragi navijači, ovo su najteže riječi koje sam do sada napisao u svojoj karijeri. Poslije pažljivog razmatranja, odlučio sam da do daljeg neću igrati za reprezentaciju Švajcarske.

Da odmah razjasnim jednu stvar: znam da će neki sada ponovo pomisliti: ‘Oh, opet Okafor, uvrijedio se jer je jedva igrao.’ Ali još jednom: moja odluka nema nikakve veze sa minutažom. Na turnir sam otputovao sa željom da na najbolji mogući način podržim ekipu. Na terenu i van njega. Dogodile su se stvari koje su me duboko pogodile. Povjerenje je bilo narušeno. Obećanja nisu ispunjena. A kada mi je bilo dozvoljeno da igram protiv Alžira, čak i na male greške, daleko od našeg gola, reagovalo se na način koji me je duboko pogodio.

Sedmicama nakon toga mnogo sam razmišljao i odlučio da više ne želim da igram za reprezentaciju pod sadašnjim selektorom. Murat Jakin radi sjajan posao i ostvario je istorijske rezultate sa Švajcarskom. Rezultati su dokaz da su on i njegov rad bili ispravni. I naravno, ne želim nikakav poseban tretman od njega. Samo međusobno poštovanje i povjerenje, ali ne vidim te temelje za godine koje dolaze.

Od srca želim ekipi samo najbolje. Radujem se svakom njenom uspjehu i smatram da smo na Svjetskom prvenstvu ostvarili velike stvari. Mnogi moji saigrači su mi prijatelji i nastaviću da navijam za njih i da ih podržavam. Zahvalan sam Švajcarskoj za sve što sam imao priliku da doživim. Igranje za ovu zemlju bilo je i ostaje nešto posebno. Vjerujte mi: svaki put kada sam bio na terenu, ostavljao sam srce za ovaj dres. Vidimo se uskoro, Noa", stoji u njegovom saopštenju.