"Došao iz blizine Moskve, zvao se Ludek Mikloško": Otišao heroj devedesetih, rekao svojima da se nikad neće vratiti

Preminuo je legendarni golman Ludek Mikloško, poznat po svojim nastupima za Vest Hem i tome što je spriječio Mančester junajted da bude prvak 1995. Njegova posljednja poruka Čehoslovačkoj postala je urbana legenda

Izvor: Doležal Michal / ČTK / Profimedia

Preminuo je legendarni češki golman Ludek Mikloško (64), poslije dugogodišnje borbe protiv teške bolesti. Ostavio je ogroman trag u Premijer ligi, jer je branio za Vest Hem od 1990. do 1998. i nosio dres "čekićara" na čak 373 utakmice. Kroz devet sezona čuvao je gol londonskog kluba i četvrti je najdugovječniji golman Vest Hema, sa čak 126 utakmica u kojima nije primio gol.

"Ludo" je stigao u Englesku krajem 1989. godine i otvorio je put brojnim češkim golmanima koji su stigli devedesetih - Jan Stejskal je 1990. zaigrao za Kvins Park Rendžerse, pokojni Pavel Srniček čak sedam godina je branio za Njukasl (1991-98), a potom je igrao i za Šefild Venzdej, Portsmut, Vest Hem...

Nije potrebno naglašavati da je Petr Čeh od 2004. do 2019, kao golman Čelsija i Arsenala bio jedan od najboljih na svijetu, a u niz čeških čuvara mreže ubrajaju se i Jan Laštuvka (Fulam, Vest Hem) i Marek Šteh (Vest Hem, Bornmut...). I prije svih njih bio je Ludek Mikloško.

"Zovem se Ludek Mikloško, dolazim iz blizine Moskve"

Čeh iz grada Prostjejova imao je legendarne nastupe u Engleskoj, a pogotovo u proljeće 1995, kada je lično spriječio Mančester junajted da postane šampion Premijer lige.

"Zovem se Ludek Mikloško, dolazim iz blizine Moskve, branim na golu Vest Hema", pjevali su mu navijači, ostavivši po strani to što je Prag zapravo bliži Londonu nego Moskvi. Voleli su Čeha, a on je tako dobro branio da je 1991. bio proglašen za igrača godine i da je u dva mandata proveo skoro deceniju u dresu "čekićara".

Prilikom dolaska u klub, Mikloško je morao da se čak šest sedmica bori za englesku radnu vizu, a epilog su čekali evropski velikani, Juventus i Atletiko Madrid, jer su željeli da ga dovedi prije Engleza. Ipak, završio je na Ostrvu i stigao je kao legenda Banjika iz Ostrave, u kojem je branio u više od 200 utakmica.

"Kad ću se vratiti? Nikad"

Vest Hem je bio drugoligaš kada je Mikloško stigao na sedmodnevnu probu iz zemlje koja se još zvala Čehoslovačka. U klubu su bili toliko zadovoljni da su ga platili 284.000 funti, što je bio skuplji, ali lakši dio posla, jer je za njegovu radnu dozvolu bilo potrebno podnijeti dokumentaciju u dva debela svežnja papira.

Prema urbanoj legendi, kada je napuštao aerodrom u Pragu, pitali su ga kada će se vratiti u domovinu i odgovorio je: "Nikad!". Ipak, naravno da se vratio, igrao je za reprezentaciju do 1997. a nažalost, u Ostravi je i preminuo ove nedjelje.

Ser Aleks se hvatao za glavu zbog Mikloška

Navijači Vest Hema, ali i Blekburna, nikad mu neće zaboraviti nastup u posljednjem kolu sezone 1994/95, kada je Mančester junajted došao na Bolejn graund da "ovjeri" titulu i naišao na češku hobotnicu. Tim ser Aleksa Fergusona nije uspio da pobijedi i titula je otišla Blekburn Roversima, predvođenim čuvenim Alanom Širerom.

Fanovi Vest Hema nikad ga nisu zaboravili i pružali su mu podršku i dok se prethodnih godina borio protiv raka stomaka. I na London stadionu se čula pjesma posvećena nezaboravnom Čehu: "Moje ime je Ludek Mikloško, dolazim iz blizine Moskve..."