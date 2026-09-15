logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Suspendovan Aleksandar Kolarov: Mora da plati kaznu zbog vrijeđanja sudije

Suspendovan Aleksandar Kolarov: Mora da plati kaznu zbog vrijeđanja sudije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji reprezentativac Srbije Aleksandar Kolarov suspendovan je na dva meča zbog vređanja sudije i neće moći da bude na klupi Intera.

Aleksandar Kolarov suspendovan zbog vrijeđanja sudija Izvor: EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Aleksandar Kolarov je zaradio suspenziju nakon što je isključen na meču sa Udinezeom. Poslije crvenog kartona koji mu je pokazan nakon što je imao sukob sa sudijom Lukom Pairetom on je isključen. Sada će morati da preskoči naredna dva meča Serije A. Nije to sve već će nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije morati da plati i novčanu kaznu od 5.000 evra zbog ponašanja i kartona.

Inter je nakon što je Udineze poveo 2:0 za 16 minuta uspio da preokrene i pobijedi 5:3, a Aleksandar Stanković je ušao u igru u samom finišu meča. Prije svega toga je isključen Kolarov. Sada on neće biti na klupi na mečevima sa Romom i Parmom.

Nekadašnji sjajni lijevi bek Čukaričkog, OFK Beograda, Lacija, Mančester sitija, Rome i Intera sada je pomoćnik Kristijanu Kivuu u stručnom štabu nakon što je kratko bio selektor U21 tima Srbije. 

Tagovi

Aleksandar Kolarov fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC