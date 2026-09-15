Pobijedio selekciju BIH pa rekao "zbogom": Kurtinaitis više nije selektor Litvanije!

Rimas Kurtinaitis i njegov stručni štab podnijeli ostavke.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Litvanije ostala je bez selektora nakon što je Rimas Kurtinaitis podnio ostavku.

Pod njegovim vođstvom selekcija Litvanije je u posljednjoj utakmici savladala reprezentaciju BIH, ali je Kurtinaitis sa kompletnim stručnim štabom odlučio da napusti kormilo.

Na klupi Litvanije proveo je dvije godine, a ova selekcija pod njegovim vođstvom stigla je do petog mjesta na Eurobasketu.

“Donio sam odluku da se oprostim od reprezentacije. Mislim da je sada pravo vrijeme, jer će novi trenerski štab imati dovoljno vremena da se pripremi za predstojeći kvalifikacioni prozor. Odlučio sam se poslije prvog kola kvalifikacija, ali su me zamolili da pomognem reprezentaciji i nastavim da radim u predstojećem prozoru. Lijepo je što smo uspjeli da se oprostimo pobjedom nad reprezentacijom Bosne i Hercegovine. To nas je zadržalo u konkurentnoj poziciji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Turnirska situacija reprezentacije funkcioniše, kao i mnogih ekipa u drugim grupama. Mislim da će nam, nakon pobjede nad reprezentacijom Bosne i Hercegovine, koja praktično nema šanse za kvalifikacije, koja će vjerovatno igrati bez svojih NBA predstavnika, i turskih košarkaša koji su se već kvalifikovali za Svjetsko prvenstvo, jedna pobjeda nad reprezentacijom Srbije od preostala dva međusobna susreta možda biti dovoljna. Ovo je potpuno realan scenario, sličan onom koji smo imali kada sam preuzeo reprezentaciju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine“, rekao je Kurtinaitis.

Novi selektor Litvanije biće imenovan nakon izbora novog predsjednika litvanskog košarkaškog saveza, a najkasnije prije početka priprema za sljedeći prozor Svjetskog prvenstva. Kurtinaitis je poželio sreću svom nasljedniku.

“Želim da poželim uspjeh trenerskom štabu koji će me zamijeniti i cijeloj litvanskoj reprezentaciji. Takođe želim da se iskreno zahvalim svojim igračima koji su pritekli da pomognu u tako važnom trenutku za litvansku košarku. Kažem ‘hvala’ cijelom stručnom štabu reprezentacije, pomoćnicima i svim navijačima koji su podržavali nacionalni tim tokom teške faze“, rekao je Kurtinaitis.