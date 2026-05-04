Nikšić nakon sjednice u Banjaluci: Usvojen plan investicija veći od milion evra

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na sjednici Skupštine akcionara "Elektroprenosa BiH" u Banjaluci jednoglasno su usvojene sve tačke dnevnog reda, među kojima i plan investicija koji je veći od milion evra, izjavio je premijer FBiH Nermin Nikšić.

Nikšić je rekao da je na sjednici razmatran revidirani finansijski izvještaj za 2024. godinu, finansijski plan za period 2026-2028. godina, te raspodjela dobiti iz 2024. godine.

"Razmatrali smo plan investicija vrijednih više od milion evra. Imali smo i izvještaj Odbora za reviziju akcionarskog društva. Jednoglasno su usvojene sve tačke", rekao je Nikšić novinarima u Banjaluci nakon sjednice.