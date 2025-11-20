Sada je mogu otkupiti: Trojici optuženih u predmetu "Elektroprenos" kazne umanjene na po godinu dana zatvora

Vijeće Vrhovnog suda Rrpublike Srpske donijelo je pravosnažnu presudu kojom su trojica optuženih za krivično djelo trgovina uticajem u predmetu "Elektroprenos BiH" osuđeni na po godinu dana zatvora.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

U ovom predmetu bili su optuženi bivši izvršni direktor za kadrovske poslove i član Uprave “Elektroprenosa BiH” Vinko Đuragić (69), zaposlenik Gradske uprave Banja Luka Želimir Rokvić (53) i nekadašnji elektromonter u “Elektroprenosu” Dalibor Simić (44).

U martu 2023. godine Okružni sud Banjaaluka ih je, a nakon priznanja krivice, prvostepeno osudio na po godinu dana i osam mjeseci zatvora.

Smanjenjem kazne na po godinu dana zatvora, omogućava im da je otkupe, a s obzirom na to da dan zatvora košta 100 KM, svoju slobodu moći će da “kupe” za oko 36.000 KM

Iz Vrhovnog suda Srpske nam je potvrđeno da su uvažili žalbe optuženih Đuragića i Rokvića i žalbe njihovog branioca, te djelimično uvažili žalbu branioca optuženog Simića.

“Preinačava se presuda Okružnog suda u Banjaluci – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 27. marta 2023. godine u odluci o kazni, tako da se za krivično djelo - trgovina uticajem za koje su oglašeni krivim, optuženi osuđuju na kazne zatvora u trajanju od po jedne godine, dok u preostalom dijelu ta presuda ostaje neizmijenjena”, izjavila je sekretar Vrhovnog suda Jelena Despotović.

Bili su optuženi da su od Saše R. iz Doboja, u oktobru 2020. godine, zahtijevali 15.000 KM kako bi mu omogućili da se zaposli kao monter u “Elektroprenosu BiH”, jedinoj bh. kompaniji, čiji su osnivači Republika Srpska i Federacija BiH.

U optužnici se navodilo da se, krajem oktobra 2020. godine, a nakon konkursa za zasnivanje radnog odnosa za više radnika u “Elektroprenos BiH”, Đuragić preko Rokvića za sebe zahtijevao nagradu kako bi posredovao u zapošljavanju kandidata. Predao mu je spisak sa podacima kandidata, zahtijevajući 10.000 KM za kandidate sa visokom stručnom spremom i 8.000 KM za one sa srednjom stručnom spremom.

Rokvićev zadatak je bio da kontaktira kandidate i pronađe one koji su voljni da plate, a on je potom spisak predao Simiću, kako bi ostvario kontakt s kandidatima i od njih zahtijevao od 13.000 do 15.000 KM za radno mjesto, a iznose su uvećali za njima pripadajući dio.