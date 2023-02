Priznali da su za posao u "Elektroprenosu" tražili 15.000 KM: Trojici optuženih predložene minimalne kazne

Republičko javno tužilaštvo RS sklopilo je sporazume o priznanju krivice sa trojicom optuženih za trgovinu uticajem u vezi zapošljavanja u kompaniji "Elektroprenos BiH" a.d. Banjaluka. Predložene su im zatvorske kazne ispod zakonom propisanih za ovo krivično djelo.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Sporazume su sklopili bivši izvršni direktor za kadrovske poslove i članu Uprave "Elektroprenosa BiH" Vinko Đuragić(67) na deset mjeseci zatvora, zaposlenik Gradske uprave Banjaluka Želimir Rokvić(51) na devet mjeseci i nekadašnji elektromonter u “Elektroprenosu” Dalibor Simić(42) na osam mjeseci zatvora. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna od jedne do pet godina zatvora

Optužnica ih tereti da su od Saše R. iz Doboja zahtijevali 15.000 KM kako bi mu omogućili da se zaposli kao monter u “Elektroprenosu BiH”.

U optužnici se navodi da se, krajem oktobra 2020. godine, a nakon konkursa za zasnivanje radnog odnosa za više radnika u “Elektroprenos BiH”, Đuragić sastao sa Rokvićem preko kojeg je za sebe zahtijevao nagradu da bi korištenjem svog službenog položaja posredovao u zapošljavanju prijavljenih kandidata. Predao mu je spisak sa podacima kandidata, zahtijevajući za sebe 10.000 KM za kandidate sa visokom stručnom spremom i 8.000 KM za one sa srednjom stručnom spremom.

Rokvićev zadatak je bio da kontaktira kandidate i pronađe one koji su voljni da plate navedeni iznos, a on je potom spisak predao Simiću, kako bi ostvario kontakt s kandidatima i od njih zahtijevao od 13.000 do 15.000 KM za radno mjesto.

Dodaje se da su iznos uvećali za njima pripadajući dio. Nabavili su i mobilne telefone, pa je Simić pozvao kandidata Sašu R. i predstavio se kao Željko ispred komisije i zahtijevao 15.000 KM kako bi posredovao u njegovom zapošljavanju.

Oštećeni mu je naknadno poslao poruku: “Donio sam odluku, pristajem”, pa su se sastali u jednom tržnom centru u Banjaluci. Međutim, Saša R. je sve prijavio policiji, a trojica optuženih su uhapšeni u akciji “Napon”.

Republički javni tužilac Sanja Tadić- Stojisavljević je danas objasnila da su sporazumi sklopljeni radi ekonomičnosti potupka, kao i da su još u istrazi sva torjica priznali krivično djelo i tako doprinijeli njegovom rasvjetljavanju i prikupljanju dokaza.

Govoreći o predloženim kaznama, objasnila je da su sva trojica neosuđivani i da nije nastala štetna posljedica ovim krivičnim djelom, jer oštećeni u konačnici nikome nije dao novac kako bi dobio posao.

“Optuženi Simić je sam napustio posao u “Elektroprenosu” zbog stida i srama zbog učinjenog djela i otišao da radi u Njemačku”, navela je tužilac.

“Smatramo da su kazne adekvatne okolnostima pod kojima je djelo učinjeno”, dodala je.

Navela je i kako oštećeni nije uputio sudu imovinsko-pravni zahtjev, da čak “nije zainteresovan za kažnjavanje”, nego je odluku prepustio sudu.

Branioci optuženih su se složili da njihovi branjenici ni u jednom trenutku nisu opstruisali postupak, da se kaju, a vjeruju da bi izrečenim kaznama bila ostvarena specijalna i generalna prevencija.

Uprkos predloženim sporazumima, sudija Blagoje Dragosavljević je danas otvorio glavni pretres saslušanjem svjedoka Alaudina Alihodžića, izvršnog direktora za planiranje i inženjering u “Elektroprenosu”.

On je, govoreći o spornom konkursu, naveo kako je u kritično vrijeme dobio poruku čiji je kontekst bio da “postoje mogućnosti u neregularnosti”, a tek kada mu je tužilac predočila zapisnik sa ranijeg saslušanja, precizirano je da je poruku poslala osoba po nadimku Hodža, te da je u njoj bio telefonski broj i poruka: “Selam, vidi čiji je ovo broj… Puno se brlja”. Kada je pozvao pošiljaoca, ovaj mu je kazao da “neko poziva kandidate sa liste i traži novac za zapošljavanje”.

Sve je ispričao još jednom izvršnom direktoru.

“Rekao je: ‘Interesantno, i ja sam dobio takve informacije od jedne osobe iz Banjaluke”, dodao je svjedok.

Ispričao je i da su sporna dešavanja bilat ema na sjednici kolegijuma kojem je prisustvovao generalni direktor kompanije, te svi izvršni direktori, osim Đuragića.

“Pošto nije bilo dovoljno čvrstih dokaza, zaključeno je da oni koji su dobili takve pozive, izvrše prijavu”, istakao je svjedok Alihodžić.

Odluka o predloženim sporazumima biće donesena sutra u Okružnom sudu Banjaluka.

"Elektoprenos BiH" je jedina zajednička državna kompanija u BiH čiji su akcionari vlade Republike Srpske i Federacije BiH, a čije je sjedište u Banjaluci.