Sve, samo da ne dođe do suđenja: Dva odbačena sporazuma, pa priznanje krivice u predmetu "Elektroprenos"

Trojica optuženih u predmetu "Elektroprenos BiH" na današnjem ročištu u Okružnom sudu Banjaluka izmijenili su ranije datu izjavu pred sudijom za prethodno saslušanje kojom su negirali krivicu, te sada priznali krivicu i izrazili kajanje.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Priznanje krivice uslijedilo je nakon što je postupajući sudija Blagoje Dragosavljević ranije u dva navrata odbacio sporazume koje su optuženi sklopili sa tužilaštvom, zbog niskih kazni koje su bile predviđene.

"Davanjem izjave o priznanju krivice, odričete se prava na suđenje, te sud neće izvoditi dokaze", kazao je danas sudija Dragosavljević.

U predmetu "Elektroprenos BiH" optuženi su bivši izvršni direktor za kadrovske poslove i član Uprave "Elektroprenosa BiH" Vinko Đuragić (67), zaposlenik Gradske uprave Banjaluka Želimir Rokvić (51) i nekadašnji elektromonter u "Elektroprenosu" Dalibor Simić (42). Terete se da su od Saše R. iz Doboja zahtijevali 15.000 KM kako bi mu omogućili da se zaposli kao monter u "Elektroprenosu BiH".

Prvim sporazumima koje su ranije sklopili sa Republičkim javnim tužilaštvom bile su predložene kazne - Đuragiću na deset mjeseci zatvora, Rokviću na devet mjeseci i Simiću na osam mjeseci zatvora, a drugim sporazumom, koji je sud takođe odbacio, bilo je predloženo da im se izrekne po godinu dana zatvora te novčane kazne.

U oba slučaja sudija Dragosavljević je ocijenio da se predloženim kaznama ne može se ostvariti svrha kažnjavanja.

U Okružnom sudu Banjaluka danas su iznesene završne riječi u ovom predmetu, a presuda će biti objavljena u ponedjeljak. Republički javni tužilac Sanja Tadić – Stojisavljević je zatražila kažnjavanje u skladu sa zakonom, a odbrana da se optuženima izreknu blaže kazne.

Tadić – Stojisavljević je istakla i kako su optuženi doprinijeli efikasnoj istrazi, tokom koje su, kako je navela, korištene posebne istražne radnje tokom kojih se došlo do saznanja da je preko pojedinih policijskih službenika dolazilo do "curenja informacija", zbog čega je u toku zasebna istraga.

U optužnici se navodi da se, krajem oktobra 2020. godine, a nakon konkursa za zasnivanje radnog odnosa za više radnika u "Elektroprenos BiH", Đuragić sastao sa Rokvićem preko kojeg je za sebe zahtijevao nagradu kako bi posredovao u zapošljavanju kandidata. Predao mu je spisak sa podacima kandidata, zahtijevajući za sebe 10.000 KM za kandidate sa visokom stručnom spremom i 8.000 KM za one sa srednjom stručnom spremom.

Rokvićev zadatak je bio da kontaktira kandidate i pronađe one koji su voljni da plate navedeni iznos, a on je potom spisak predao Simiću, kako bi ostvario kontakt s kandidatima i od njih zahtijevao od 13.000 do 15.000 KM za radno mjesto.

Dodaje se da su iznos uvećali za njima pripadajući dio. Nabavili su i mobilne telefone, pa je Simić pozvao kandidata Sašu R. i predstavio se kao Željko ispred komisije i zahtijevao 15.000 KM kako bi posredovao u njegovom zapošljavanju.

Saša R. je sve prijavio policiji, a trojica optuženih su uhapšeni u akciji "Napon" u februaru 2021. godine. Istraga kojom je rukovodilo tužilaštvo potom je trajala skoro dvije godine, jer je optužnica podignuta tek u decembru 2022. godine.

(Mondo)